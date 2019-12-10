Doğalgaz rezervleri 200 yıl daha yeterli olacak

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü; “BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 2017 yılında dünyadaki toplam doğalgaz rezervi 193,5 trilyon metreküp olarak hesaplandı. Doğalgaz rezervlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu verilere dayanarak petrolün bir gün biteceğini ancak doğalgazın belki de tek fosil kaynaklı yakıt olarak birkaç yüzyıl daha kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Bu durumun LPG kullanıcıları açısından önemi, LPG üretiminin yüzde 70’i doğalgazdan sağlandığı göz önünde bulundurulursa, uzun vadede LPG teminde bir sıkıntı yaşanmayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın petrol kaynakları giderek artan tüketim ve rezervlere yenisinin eklenmemesi nedeniyle giderek azalıyor. BP Dünya Enerji Raporu 2017 verilerine göre 1 milyar 637 milyon varillik petrol rezervinin artan talep nedeniyle gelecek 50 ila 75 yıl içerisinde tükeneceği öngörülüyor. Fosil yakıtlara alternatifler geliştirilse de devam eden üretim ve talep nedeniyle içten yanmalı motorların devri kısa vadede kapanacak gibi görünmüyor. Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’na göre üretiminin yüzde 70’i doğalgaza, yüzde 30’u ise petrol rafinajına dayanan LPG ise çevreci oluşu, biyolojik kaynaklarla üretilebilmesi nedeniyle en az 200 yıl daha fosil yakıtlar arasında en önemli alternatif olacak.

Petrole ömür biçiliyor

BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 1 milyar 637 milyon varillik kanıtlanmış petrol rezervinin bugünkü tüketime göre önümüzdeki 48 yıl içerisinde biteceği öngörülüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) tahminlerine göre dünyada halen 560 milyar varile varan keşfedilmemiş petrol rezervleri bulunuyor. Bu rezervlerin büyük bir kısmının Kuzey Kutbu’nda yer aldığı belirtilse de nasıl çıkartılacağına dair soru işaretleri henüz yanıt bulabilmiş değil. Gelişen teknolojiler, deniz sondajcılığı, kaya petrolü gibi yeni veriler ışığında Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’nın tahminlerine göre petrolün 75 yıla varan ömrü kaldı.

Doğalgaz rezervleri daha yaygın

Petrole göre görece tüketimin daha az oluşu ve kanıtlanmış 193,5 trilyon metreküplük rezerv ile doğalgaz tabanlı yakıtların petrole göre daha uzun süre kullanımda kalacağı biliniyor. Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’nın (EIA) tahminleri doğalgaz kaynaklarının en az 200 yıl daha yeteceğini ortaya koydu. EIA’nın 2015 verilerine göre yalnızca ABD’de de 1,3 trilyon metreküplük keşfedilmemiş doğalgaz kaynağı bulunuyor. USGS verilerine göre, başta İran, Türkiye, Libya ve Rusya’nın kuzeyinde olmak üzere keşfedilmemiş doğalgaz kaynakları bulunuyor.

‘LPG hem çevreci hem de geleceği var’

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “ABD başta olmak üzere pek çok ülke fosil yakıtların ömrünü uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaya/shale olarak özetleyebileceğimiz kayadan petrol çıkarma teknikleriyle ABD ve Kanada’da petrol üretimi yeniden canlandırılmaya çalışırken, Rusya Kuzey Kutbu’nda bulunduğunu varsayılan petrol kaynaklarına güveniyor. LPG üretiminin yüzde 70’i doğalgazdan yüzde 30’u ise petrol rafinajıyla üretiliyor. BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 2017 yılında dünyadaki toplam doğalgaz rezervi 193,5 trilyon metreküp olarak hesaplandı. Doğalgaz rezervlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu verilere dayanarak petrolün bir gün biteceğini ancak doğalgazın belki de tek fosil kaynaklı yakıt olarak birkaç yüzyıl daha kullanabileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

LPG’nin en çevreci fosil yakıt olduğunun altını çizen BRC Türkiye CEO’su Örücü, “Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine göre küresel ısınma potansiyeli (GWP faktörü) karbondioksitte 1, doğalgazda (metan) 0,25 ve LPG’de 0 olarak açıklandı. Diğer hidrokarbon tabanlı yakıtlara göre daha düşük karbon-hidrojen oranına sahip LPG hem çok daha az karbondioksit gazı açığa çıkartıyor hem de diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında kilogram başına çok daha fazla enerji üretebiliyor. Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en zararlı kirleticiler ‘katı parçacıklar’ (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır. Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler salınımı en düşük yakıt otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmektedir” şeklinde konuştu.

LPG GERÇEKLERİ:

• Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar.

• LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri yüksektir.

• Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi 1 iken, doğalgazın ki (metan) 25, LPG’ninki 0’dır.

• Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75.000 Euro, NOx’den kaynaklananın ise 12.000 Euro olduğu hesaplanmaktadır.

• Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın hayatını ortalama 8 ila 6 ay azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon insanın hayatına mâl olduğu tespit edilmektedir.

• LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır.

• Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 50, benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmektedir.

• Avrupa Birliği’nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında LPG otogaz, benzinden yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az sağlık harcaması sağlar.

• Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 2 olan payının yüzde 10’a çıkarılması öngörülmektedir. Günümüzde ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında %12’lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir.

• Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanmaktadır. Bu suretle her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.