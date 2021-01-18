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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, korona virüse yakalandı
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Otovitrin 18.01.2021, 13:26
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı korona virüs testi pozitif çıktı.
Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" dedi.
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