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Depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi
Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi.
Otovitrin 27.02.2023, 11:39
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yüzlerce araç enkaz altında kaldı. Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar da çıkartıldı. Araçlar kentin 3 farklı noktasında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kullanılmaz hale gelen araçların bulunduğu yediemin otoparklar dron ile havadan görüntülendi.
Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.