Deprem Bölgesinde Otomotiv Sektörünü Canlandırmak Adına Komşu İllerle Koordinasyon Sağlanmalı

Karakaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da ikinci el araç satışlarının arttığını tespit ettik. Öte yandan deprem felaketiyle birlikte en az 50-60 bin aracın ciddi hasarlar aldığı ilk izlenimler arasında, 4-5 bin aracınsa sahibinin maalesef halen bulunamadığı biliniyor. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan veya bölgeye intikal etmek isteyen vatandaşlarımızı kiralama tarafında SUV-pick-up tarzı otomobiller tercih ediyor, yine satın alma kriterlerine bakıldığında da bu sınıf araçların ön plana çıktığını görüyoruz.

Otomerkezi.net olarak biz de depremin yaşandığı illerdeki şubelerimizin tadilatına ivedi şekilde başlarken, geçici olarak otomobilleri komşu illere sevk etmiş bulunmaktayız. Almanya kadar büyük bir coğrafyaya denk gelen bölgenin geçmişinde ticaret her daim atik olduğu için hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra, otomotiv tarafında hızlı bir toparlanma yaşanacağını öngörüyor, 6 ay içinde otomobil sektörü bu illerde normale dönmeye başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi nispeten az hasar alan şehirlerimizde pazar aktif rol oynadığı için bu da bir etken olacaktır. Hatay, Kahramanmaraş, Kilis gibi illerimizde ise pazar, Adana, Antalya ve diğer büyük illerin etkisiyle 1 yıl içinde toparlanarak ticaretin çarkları dönmeye başlayacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın otomobil ihtiyacı için, “otomobilin ve hizmetin istenilen lokasyona gönderilmesi” yöntemi, hayatlarını bir parça olsun kolaylaştıracaktır. Yine komşu illerdeki otomobil satıcılarıyla entegre biçimde çalışılması ve ticaretin ayağa kaldırılması büyük önem arz ediyor. Depremden etkilenen 11 ilde ticari faaliyetlerin hızlanması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın hızla istihdama tekrar dahil edilmesi adına pazarı canlandırmamız gerekiyor. Mental olarak da vatandaşımız yıprandığı için hasarlı araçların Erzurum, Sivas gibi komşu illere transfer edilip onarılması, ticari hacmin genişlemesine ve yaraların sarılmasına yardımcı olacaktır. Sigorta şirketlerinin de aktif yönlendirmesiyle doğrudan ve dolaylı yoldan etkilenen tüm Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu şehirlerimiz ticari anlamda canlanma yaşayacaktır.