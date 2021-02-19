Delphi Technologies, Elektrikli Araçlar Satış Sonrası Pazarına Dikkat Çekiyor!

ve verimli araç teknolojisi çözümlerinde dünya lideri BorgWarner çatısı altında bulunan ve dünyanın önde gelen araç üreticileri için satış sonrası çözümleri sunan Delphi Technologies, elektrikli araçlar dünyasındaki fırsatları göstermeyi sürdürüyor. Hem bilgilendirme çalışmaları hem de satış sonrası sektörüne verdiği eğitimlerle bu alandaki öncü rolü üstlenen Delphi Technologies, elektrikli araçların kullanım süresine bağlı olarak artacak olan bakım ve onarım gereksinimlerine de dikkat çekiyor. Bu gereksinimlerden doğacak fırsatlardan, güvenli çalışma için gerekli ekipmana ve bilgi-birikimine yatırım yapan servislerin yararlanabileceğini vurgulayan şirket, elektrikli araç satışlarının ve gelecek öngörülerinin bu konudaki belirleyiciliğine de dikkat çekiyor.

Elektrikli araç pazarını büyümesi katlanarak sürecek

Delphi Technologies’ten yapılan bilgilendirmeye göre; 2018 yılında yüzde 65 artan küresel elektrikli araç satışlarının 2019 yılında yüzde 9 gerilediği, fakat 2020 ile birlikte küresel salgının yarattığı hassasiyetlerin de etkisiyle, tekrar büyüme eğilimine girdiği görülüyor. Analiz ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’nin çalışmaları ise otomotiv endüstrisi içerisinde elektrikli bir araca sahip olmanın içten yanmalı motorlu araca göre, daha şimdiden ekonomik olarak uygunluğuna işaret ediyor. Bu kapsamda batarya fiyatlarının tahmin edilenin altında ilerlemesine bağlı olarak, sektörün 2024 yılından önce 100 USD/KWh seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’ya bakıldığında devlet teşviklerinin etkisiyle elektrikli araç pazarı yüzde 25 artarken, Çin’de satın alma vergisine muafiyet uygulanarak satışların canlanması hedefleniyor. ABD’de ise Kaliforniya eyaletinde 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel motorlu binek otomobillerin satışına getirilen yasağın, diğer eyaletlere de örnek oluşturması bekleniyor. Araç üreticilerinin 2022 yılına kadar tahmini 450 yeni modeli daha sunmayı planladığı ifade edilirken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise elektrikli araçlara olan talebin güçlenmesi sonucu ürün çeşitliliğinin daha da artması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın çalışmalarına göre ise, dünya çapındaki elektrikli araç filosunun 2030 yılında 245 milyon adede, yani bugünün 30 katından fazlasına ulaşacağı öngörülüyor.

Kullanılmış hibrit ve elektrikli araçların bakım ihtiyaçları artıyor!

Delphi Technologies; yoğun olarak ortalama 20 yılın altındaki geçmişe sahip hibrit ve elektrikli araçlar için, bakım-onarım gereksinimlerinin giderek arttığına vurgu yapıyor. Örneğin fren ve direksiyon sistemlerinin bakımı ile arıza sinyalleri veren sensörler için ihtiyaç duyulan bakımlar, günümüzde artık daha da önem kazanıyor. Fakat yüksek voltaja sahip bataryalı araçlardan doğabilecek tehlikelere maruz kalacağını düşünen birçok servis, bu alandan uzak durmayı sürdürüyor. Delphi Technologies ise teknisyenlerin, temel tehlikeleri öğrenerek ve bunların üstesinden gelmek için gereken bilgiyi edinerek, hibrit ve elektrikli araçlar üzerinde güvenle ve yetkin bir şekilde çalışabileceğini gösteriyor.

Bu kapsamda yüksek voltajlı batarya konusu, bakım-onarımda aşılması gereken en önemli konu olarak öne çıkıyor. Elektrikli araç bataryaları; 201,6 Volt'tan 351,5 Volt'a (PHEV) kadar uzanan voltaj seviyeleriyle, içten yanmalı araçlardaki 12 voltluk araç aküsünden çok daha yüksek bir gerilimle çalışıyor. DC (direkt şarj) batarya takımı içerisinde; batarya paketinden motor kontrol ünitesine ve elektromotora uzanan, eşit derecede tehlikeli yüksek voltajlar taşıyan birçok kablo bulunuyor. Bu donanımlardan herhangi biriyle yanlışlıkla oluşabilecek bir temas, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Elektrik çarpmasının yanı sıra, ark patlaması veya patlamadan kaynaklı ciddi yanma ve zararlı pil kimyasallarına maruz kalma da diğer riskler arasında yer alıyor. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçlar, elektromotor veya aracın çalışması sırasında yoğun bir manyetik alan üretiyor. Dolayısıyla kalp pili taşıyan bir servis yetkilisinin, söz konusu manyetik alan nedeniyle sistem üzerinde çalışmaması gerekiyor.

Güvenli bir bakım için yapılması gerekenler

Tüm bu endişe verici unsurlara karşın doğru prosedürler izlenerek riskler azaltılabiliyor. İlk olarak teknisyenlerin elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak adına CAT 0 1000V dereceli yalıtımlı eldivenler, yalıtımlı botlar ve paspaslar dahil olmak üzere doğru kişisel koruyucu ekipmanları kullanması öneriliyor. Ayrıca elektrikli aracın, uygun yüksek voltaj uyarı tabelalarıyla birlikte kordonlu bir alanda emniyete alınması gerekiyor. Araç anahtarının uzak tutulması ise elektrik sistemlerinin yanlışlıkla çalışmasını veya aracın hareket etmesini önlemek adına önem arz ediyor. Yine fren değişimi gibi son derece basit ve rutin işlemlerin öncesinde de, teknisyenlerin önce araç güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda servis fişi veya izolatör anahtarının çıkarılması, ardından güvenli bir yere kaldırılarak yüksek gerilimli batarya bağlantısının kesilmesi tavsiye ediliyor. Ancak yüksek voltajın dağılması, 10 dakikalık bir süreyi bulacağı için teknisyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek voltaj kablolarının ve elektrikli bileşenlerin elektrik yüklü olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Delphi Technologies eğitimleri bakım-onarım yetkinliği kazandırıyor!

İçten yanmalı motor kadar hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinde de öncü marka olan Delphi Technologies, güvenli bir şekilde çalışabilmek için gerekli becerileri ve bilgiyi sektör paydaşlarına sağlayabiliyor. Bu doğrultuda şirket; uzmanlık becerilerinin halen yetersiz olduğu elektrikli araçlar bakım-onarımı alanında, servislere geleceğin araç teknolojilerine hizmet vermek için hazır olma fırsatını sunuyor. Delphi Technologies bünyesinde özel olarak tasarlanan ve bir uzman tarafından yönetilen eğitim kursları kapsamında; kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı, bileşen tanımlama, sistemi güvenli hale getirme, manyetik bileşenlerin bilinmesi, kablo şemaları ve teknik verilerin kullanımı, yüksek voltaj sistemini değerlendirme gibi birçok konu ele alınıyor.

BorgWarner hakkında

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA), içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar için temiz ve verimli teknoloji çözümlerinde küresel bir ürün lideridir. Orijinal ekipman deneyiminden yararlanan BorgWarner, küresel satış sonrası pazarına da pazar lideri ürün ve hizmet çözümleri sunmaktadır. 24 ülkede 99 noktada üretim ve teknik tesislere sahip olan şirket, dünya çapında yaklaşık 48.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için www.borgwarner.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Delphi Technologies, bir BorgWarner Inc. markasıdır.

Delphi Technologies Satış Sonrası Hakkında



Delphi Technologies Satış Sonrası, 150'den fazla ülkede varlığını sürdürmekte ve 2400'den fazla servis noktası içeren global ağıyla orijinal ürün kalitesi uzmanlığında yazılım çözümleri sunmaktadır. Benzinli yakıt sistemleri, dizel yakıt sistemleri, bakım çözümleri, motor yönetimi ve araç elektroniği, arıza teşhis ve test ekipmanı, eğitim ve teknik bilgilerle desteklenen kapsamlı bir portföye sahip olan Delphi Technologies, bu sayede servislerin ilk seferde araçları en iyi şekilde tamir etmesini sağlamaktadır. Şirket, binek ve ticari araçların yanı sıra dünya çapında tarım, denizcilik ve endüstriyel araç pazarlarına da hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için www.delphiaftermarket.com adresini ziyaret edebilirsiniz.