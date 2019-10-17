Daimler’ın en yeni elektrikli otobüsleri Busworld 2019’da!

· Daimler, Brüksel’de ziyaretçilerini ağırlayan dünyanın en büyük otobüs fuarı Busworld Europe’ta sergilediği kapsamlı çözümlerle otobüs dünyasının geleceğine yön veriyor.

· Toplu taşımaya yönelik çözümler sayesinde daha yaşanabilir şehirlerin hedeflendiği çalışmalardan biri de 3 basamaklı siparişlere ulaşan eCitaro.

· eCitaro’nun da aralarında bulunduğu pek çok otobüs yeniliğinin ardında, Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesindeki AR-GE Merkezi’nin çalışmaları bulunuyor.

Mercedes-Benz fuarda, kapsamlı e-mobilite çözümü dışında çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çeken Intouro ile son derece ekonomik, güvenli ve konforlu olan yüksek tavanlı Tourismo 15 RHD modellerini tanıttı. Her iki modelin kapsamlı AR-GE çalışmaları, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi’nde çalışan mühendisler tarafından yapıldı.

Setra’nın fuar yenilikleri

Setra markasının fuarda sergilemiş olduğu araçlar, yolcu otobüslerine yönelik; kişisel, konforlu, güvenli ve ekonomik çözümleri bünyesinde barındırıyor. Şirketin ürün çeşitliliği Setra MultiClass S 415 LE business ile başlıyor ve yüksek tavanlı yolcu otobüsü Setra ComfortClass S 515 HD ve süper yüksek tavanlı Setra TopClass S 516 HDH ile çift katlı Setra TopClass S 531 DT modellerine kadar uzanıyor.

Daimler Buses Başkanı Till Oberwörder: “Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz”

Daimler Otobüs Grubu Başkanı Till Oberwörder, Busworld Europe fuar alanında yaptığı değerlendirmede, güncel ve gelecekteki Daimler Buses ürün gamına yönelik bilgiler aktarırken; “Mercedes-Benz, Setra ve Omniplus markalarımızla fuarda otobüs endüstrisinin geleceği için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Fuarda sergilemiş olduğumuz ürünler de gösteriyor ki, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak farklı kullanım amacına uygun otobüs ve mobilite çözümlerine sahibiz.” dedi.

Till Oberwörder; “Gerek şehirler gerekse de işletmeler özellikle e-mobilite alanında toplu taşımaya yönelik özel çözümler arıyorlar. Ürün ve kapsamlı danışmanlık desteğinden oluşan toplam sistem çözümümüzle bu alanda çok iyi bir konumdayız. Üç haneli rakamlara ulaşan eCitaro siparişleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Markalarımızın ürün gamını, Omniplus On veya müşterilerimize özel e-mobilite danışmanlık hizmetleri gibi akıllı ve bağlantılı hizmetlerle destekliyor ve tamamlıyoruz.” dedi.

Daimler Otobüsleri’nden kapsamlı e-mobilite çözümleri

Daimler Otobüsleri, fuarda kapsamlı e-mobilite sistem çözümlerine ağırlık vererek damgasını vuruyor. Kapsamlı AR-GE çalışmaları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi’nde yapılan ve Mannheim’daki tesiste seri olarak üretilen tamamen elektrikli Mercedes-Benz eCitaro, şehirlere ve toplu taşıma işletmelerine filolarını sıfır emisyonlu olarak kullanma imkânı sunuyor. Batarya-elektrikli şehir içi otobüsü toplu taşıma alanında çevreci bir yaklaşım sergiliyor ve böylece şehirlerdeki yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlıyor.

eCitaro günümüzde Berlin, Hamburg, Oslo/İsveç ve Ystad/İsveç gibi şehirlerin toplu taşıma hatlarında faal olarak kullanılıyor. Bunun dışında Luxemburg, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi ülkelere de teslimatlar yapılmak üzere. Avrupa’nın önemli kentlerindeki talebe bağlı olarak bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da Avrupa genelinde teslimatlar devam edecek.

eCitaro teknolojik olarak gelişmeye devam ediyor

eCitaro şehir hatlarındaki günlük kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor. Teknolojik olarak gelişmeye devam eden eCitaro müşterilere planlama güvenliği de sunuyor. eCitaro, kullanım amacına bağlı olarak 12 adede kadar batarya ile sipariş edilebiliyor. Bu, şehir otobüslerinin tipik kullanım koşulları altında tek bir şarjla yaklaşık 170 km menzil anlamına geliyor. eCitaro, 2020 yılı itibariyle 145 yolcu kapasiteli körüklü (eCitaro G) olarak da sipariş edilebilecek.

eCitaro, 2021 yılı itibariyle yeni nesil bataryalarla ve 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ise katı piller (lityum polimer piller) ile pazara sunulacak. 2022 yılından sonra ise batarya-elektrikli otobüs, yüksek voltajlı bataryaya enerji sağlayan hidrojen bazlı yakıt hücresi teknolojisine sahip menzil uzatıcı ile pazara sunulacak. Gelecekteki batarya teknolojileri uygulama alanını genişletme imkânı sunarken, menzil uzatıcı olarak devreye giren yakıt hücresi ile şehirdeki neredeyse tüm hatlar kapsanabiliyor.

eCitaro tüm olası şarj teknolojileriyle uyum sağlıyor. Prizden sağlanan 150 kW kapasiteli şarj dışında otobüsün tavanına konumlandırılan pantograf ile 300 kW kapasiteli hızlı şarj da 2019 yılı sonu itibariyle Avrupa’da sunulacak. Bunun dışında otobüsün tavanına monte edilen (dönüştürücüye sahip pantograf) şarj rayları ve sabit şarj kolları üzerinden de hızlı bir şarj çözümü sunuluyor.