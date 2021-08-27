Daimler Truck, TRATON GROUP ve Volvo Group, ağır hizmet kamyonları için Avrupa’da yüksek performanslı şarj ağına öncülük etmeyi planlıyor

Daimler Truck, TRATON GROUP ve Volvo Group arasındaki anlaşma, 2022’de faaliyete geçirilmesi planlanan ve üç tarafın da eşit oranda sahipliğini üstlendiği bir ortak girişimin temellerini atıyor. Taraflar, ortak girişimin başlangıcından itibaren beş yıl içinde, birlikte 500 milyon Euro yatırım yaparak karayollarına yakın konumlara, lojistik noktalarına (çıkış ve varış lokasyonlarına) en az 1.700 adet yüksek performanslı yeşil enerji şarj noktası kurmayı ve işletmeyi planlıyor. Zamanla ek kamu finansmanı ve yeni ortaklar bulunarak şarj noktalarının sayısının önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Gerçekleştirilmesi planlanan ortak girişimin, kendi kurumsal kimliği altında ve Amsterdam, Hollanda merkezli olarak faaliyet göstermesi öngörülüyor. Ortak girişim, faaliyetlerini sürdürürken, kurucu ortaklarının ağır hizmet kamyon taşımacılığındaki engin deneyim ve bilgilerinden faydalanacak.

Ortak girişim hem gerekli altyapıyı sağlayarak hem de şarj noktalarında yeşil enerjiyi hedefleyerek, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar karbon nötr yük taşımacılığına geçiş yapma hedefini içeren Yeşil Mutabakat’ın gerçekleştirilmesinde hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı görevi üstlenecek. Volvo Group, Daimler Truck ve TRATON GROUP’un ortak girişimi, özellikle ağır hizmet uzun mesafe kamyon taşımacılığında, kamyon operatörlerini CO2 nötr taşıma çözümlerine geçişte desteklemek için yüksek performanslı bir şarj ağına duyulan acil ihtiyacı ele alıyor. Uzun mesafeli CO2 nötr kamyon taşımacılığına olanak tanıyan yüksek performanslı şarj altyapısı, taşımacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların hızlı ve etkili bir şekilde azaltmanın uygun maliyetli yollarından biri.

Daimler Truck CEO’su Martin Daum: “Avrupa’daki kamyon üreticilerinin ortak hedefi, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak. Ancak doğru altyapıyı oluşturmak, en az CO2 nötr kamyonları yola çıkarmak kadar önemli. Bu nedenle, TRATON GROUP ve Volvo Group ile birlikte, Avrupa çapında yüksek performanslı bir şarj ağı kurmak adına bu öncü adımı attığımız için çok heyecanlıyız.”

TRATON GROUP CEO’su Matthias Gründler: “TRATON GROUP için, taşımacılığın geleceğinin elektrikte yattığı açık. Bu durum, özellikle uzun mesafeli ağır hizmet taşımacılığı için, halka açık şarj noktalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesini gerekli kılıyor. Şimdi, ortaklarımız Daimler Truck ve Volvo Group ile birlikte bu yüksek performanslı ağı en kısa sürede gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Sürdürülebilir, fosilsiz ulaşıma geçişi hızlandırmak için ilk adımı attık. İkinci adım, Avrupa çapındaki bu şarj ağının kapsamlı olarak büyütülmesi için AB’nin güçlü bir şekilde destek vermesi olmalı.”

Volvo Group Başkanı ve CEO’su Martin Lundstedt: “Avrupa’da bir şarj şebekesi lideri yaratarak müşterilerimizin elektrifikasyona geçişini destekleyecek bir atılımın temellerini atıyoruz. Güçlü elektromobilite teknolojilerine sahip olmanın yanı sıra, Daimler Truck, TRATON GROUP ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sayesinde, artık sürdürülebilir ulaşım ve altyapı çözümleri konusunda ilerleme kaydetmek için gereken endüstri ittifakı ve uygun siyasi ortam da yanımızda bulunuyor.”

Yakın tarihli bir endüstri raporu*, en geç 2025 yılına dek 15.000’e kadar yüksek performanslı genel ve destinasyon şarj noktası ve en geç 2030 yılına dek 50.000’e kadar yüksek performanslı şarj noktasının kurulmuş olması gerektiğine yönelik çağrıda bulunuyor. Bu nedenle, ortakların harekete geçmiş olması, diğer tüm sektör oyuncularının yanı sıra hükümetler ve düzenleyicilere, gerekli şarj ağının hızlı bir şekilde genişletilerek iklim hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunulması amacıyla birlikte çalışmaya yönelik bir eylem çağrısı teşkil etmektedir. Üç tarafın ortak girişimi olan bu şarj ağı, sektördeki tüm paydaşlara yönelik açık bir işaret olması amacıyla, marka gözetmeksizin Avrupa’daki tüm ticari araçlara açık ve erişilebilir olacak.

Farklı uygulamaları dikkate alan müşteri odaklı yaklaşım

Müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanılarak farklı uygulamalar dikkate alınacak. Bataryalı elektrikli araç filosu operatörleri, hem ortak girişiminin en büyük önceliği olan ve Avrupa’da uzun mesafeli nakliyeye yönelik 45 dakikalık zorunlu dinlenme süresine göre uyarlanmış hızlı şarjdan yararlanabilecek, hem de araçlarını gece boyu şarj edebilecek.

Girişimde ortak, ancak diğer tüm alanlarda rakip

Daimler Truck, Volvo Group ve TRATON GROUP, planlanan ortak girişimde eşit paya sahip olacak, ancak diğer tüm alanlarda rekabetlerini sürdürecek. Ortak girişimin gerçekleştirilmesi, düzenleyici onaylarına ve diğer onaylara tabidir. Ortak girişim anlaşmasının 2021 yılı sonuna kadar imzalanması bekleniyor.

* Endüstri Raporu: Avrupa’daki tüm büyük kamyon üreticilerinin organizasyonu olan ve aynı zamanda Volvo Group, Daimler Truck ve TRATON GROUP tarafından desteklenen Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) ACEA tarafından Mayıs 2021’de yayınlandı.