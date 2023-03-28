Daimler Truck, sürdürülebilirlik ilkesi ile sektörün dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor

Sıfır emisyonla ulaşım ve sektördeki dönüşüme öncülük etme hedefi doğrultusunda uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürdürülebilirliğe yüksek öncelik veriyor.

2022 yılında sürdürülebilirlik faaliyetleri ve girişimleri kapsamında önemli kilometre taşlarına ulaşan şirket, söz konusu alanda yeni hedefler de belirledi. Sıfır karbon ürün grubu araçlarını genişleten Daimler Truck, 2022 yılında seri üretim kapsamında sekiz batarya elektrikli kamyon ve otobüsü pazara sundu. Sıfır emisyona sahip araçlar konusundaki çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren şirket, batarya elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlara yönelik ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Emisyonsuz kamyon ve otobüs ürün portföyü genişliyor

Daimler Truck, 2024 yılından itibaren uzun mesafe taşımacılığı alanında kullanıma sunacağı, 500 kilometreye kadar menzile sahip olmasını öngördüğü eActros LongHaul kamyonun seri üretim versiyonunu hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket hidrojenle çalışan, yakıt hücreli Mercedes-Benz GenH2 kamyonu ise seri üretime yönelik olarak daha da geliştirdi. Aynı zamanda, Daimler Truck ile Volvo Grubu’na bağlı cellcentric arasındaki ortak girişimle birlikte, yeni yakıt hücrelerinin üretimine de çok yakın bir gelecekte Weilheim tesislerinde başlanması planlanıyor.

2030 yılına kadar ürün portföyündeki her otobüs segmentinde batarya elektrikli veya hidrojenle çalışan karbon nötr araç modellerini sunmayı planlayan Daimler Buses, 2025’ten önce tamamen elektrikli şehirler arası otobüsü, 2030 yılına kadar da hidrojenle çalışan şehirler arası otobüsünü pazara sunmayı planlıyor. Şirket ayrıca, 2030 yılından itibaren Avrupa’da şehir içi otobüs pazar segmentinde sadece karbon nötr yeni araçları pazara sunmayı hedefliyor.

Avrupa tesislerinde üretimde sıfır karbon hedefine ulaştı

2022 yılında kaynakların korunması ve iklim dostu üretime yönelik çok sayıda projeyi başarıyla hayata geçiren Daimler Truck, Avrupa tesislerinde güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerinden elde edilen karbonsuz elektrik enerjisini kullanarak üretimde sıfır karbon hedefine ulaştı. Şirket, dünya genelindeki üretim tesislerinde halihazırda yılda 7,9 GWh elektrik enerjisi üretimine olanak sağlayan, yaklaşık 7,2 MWp üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi modülleri kurdu. Söz konusu üretim miktarı dört kişilik yaklaşık 2 bin hanenin yıllık tüketim miktarına karşılık geliyor.

“Yeşil Üretim Girişimi” kapsamında 2030 yılına kadar 2021’deki emisyon seviyelerine göre üretime yönelik karbon emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltmayı hedefleyen şirket, bu süre zarfında tüketilen enerjinin asgari yüzde 55’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi öngörüyor.

Tedarik zincirinde elektrikli kamyonlar

Sistemli bir şekilde taşımacılık sektöründe karbon nötr güç aktarma organlarına dönüşüme öncülük eden Daimler Truck, aynı zamanda kendi tedarik zincirinde de elektrikli kamyonlara ağırlık veriyor. Şirket bu kapsamda, en büyük montaj fabrikasının bulunduğu Wörth bölgesinde 2026 yılına kadar teslimat trafiğinin tamamının elektrikli araçlardan oluşmasına yönelik bir hedef de belirledi.