Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk A.Ş. yöneticileri girişimcilerle buluştu

Daimler Buses Yönetim Kurulu Başkanı Till Oberwörder ile Daimler Buses Yönetim Kurulu Üyeleri ve Otobüs Grubu yöneticilerinin Türkiye ziyareti çerçevesinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Daimler Buses Yönetim Kurulu Başkanı Till Oberwörder ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Daimler Buses Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri ile Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu üyelerinin yanı sıra Mercedes-Benz Türk Direktörleri katıldı.

Söz konusu etkinlik çerçevesinde, Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Hızlandırma ve Yatırım Programı’na katılan ve ilk elemeleri geçen startuplar da Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk A.Ş. yöneticileri ile bir araya gelerek girişimlerini tanıtma şansına sahip oldular.

StartUP programı ile 2017 yılında Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına destek vermeye başlayan Mercedes-Benz Türk, “Mercedes-Benz Türk Ventures” adını verdiği fon ile bu desteğini 2022’de daha odaklı ve daha uzun soluklu bir yatırım programına dönüştürdü. Şirket bu kapsamda, yatırım yapılacak girişimleri seçmek üzere Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Hızlandırma ve Yatırım Programı’nı hayata geçirdi.

Mercedes-Benz Türk’ün gücünü ve olanaklarını mobilite dünyasını değiştirecek girişimlere açan ve Nisan-Mayıs 2022 döneminde başvuruların yapıldığı programda, ön elemeyi geçen startuplar altı hafta süresince eğitim ve mentorluk programına katıldılar. Temmuz ayı içinde demoday ve ilk pitch’in gerçekleştirildiği programda, yatırım yapılacak girişimler 2022 yılı içeresinde belirlenecek.