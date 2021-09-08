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DACIA’DAN CAZİP EYLÜL FIRSATLARI

Eylül ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenleri kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme fırsatı bekliyor. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan Eylül kampanyasında*, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor.

Otovitrin 08.09.2021, 13:05
DACIA’DAN CAZİP EYLÜL FIRSATLARI

Yeni Duster lansmana özel fiyatlarlarla sahiplerini bekliyor. Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuna 199.000 TL, otomatik şanzımana kavuşan Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonuna ise 229.900 TL’lik cazip fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor

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