DACIA’DAN CAZİP EYLÜL FIRSATLARI

Yeni Duster lansmana özel fiyatlarlarla sahiplerini bekliyor. Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuna 199.000 TL, otomatik şanzımana kavuşan Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonuna ise 229.900 TL’lik cazip fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor