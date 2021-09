DACIA’DAN 7 KOLTUKLU DACIA JOGGER TAM BİR AİLE OTOMOBİLİ

Dacia Jogger, Dacia’nın ürün stratejisinin dördüncü ayağını oluşturuyor. Küçük, tamamen elektrikli şehir otomobili Spring, kompakt Sandero ve SUV sınıfındaki Duster modellerinin ardından Dacia, şimdi aile otomobilini 7 kişilik bir modelle yeniliyor. Sporu, outdoor ruhu ve pozitif enerjiyi çağrıştıran bir isimle Dacia Jogger, markanın yeni kimliğini ileriye taşımaya yardımcı oluyor. Yeni modelin tanıtımı, Dacia’nın ürün gamını yenileme planının bir parçasını oluşturuyor. Marka, 2025 yılına kadar iki yeni model daha pazara sunacak. Her yönüyle gerçek bir Dacia olan Jogger, çok yönlü bir otomobilin en iyi fiyat-genişlik oranını ve işlevselliğini sunuyor. Dacia Jogger, şehir dışına kaçamaklar yapmak isteyen ailelerin günlük yaşamlarına da eşlik eden uzun soluklu bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia’nın yeni modeli ile 7 kişilik aile aracı kavramına yeniden şekil verdiğini belirterek, “Bu yeni ve çok yönlü model, markanın her zaman maceraya hazır yaşam tarzını temsil ediyor. Yeni modelimiz Dacia’nın geniş aileler dahil ulaşımı herkes için erişilebilir kılma taahhüdüne bir örnek. Dacia Jogger aynı zamanda Dacia’nın ilk hibrit modeli olacak” dedi. AİLE OTOMOBİLİ YENİDEN TASARLANDI Dacia Jogger, ön cephesi Dacia markasına özgü geniş ön ızgara, köşelere kadar uzanan geniş çamurluklar ve tasarım detaylarıyla hareketlendirilen yatay bir motor kaputu ile dikkat çekiyor. Çamurluk hizasındaki tekerlekler ve arka spoyler dinamik görünümü tamamlıyor. Belirgin omuz çizgisi yoldaki duruşu güçlendiriyor. Dacia Jogger, tavan rayları ve yerden yüksek yapısıyla (200 mm) tüm yol yüzeylerine uyumlu maceraya hazır bir görünüm sergiliyor. Ön farlar ve arka stop lambaları Dacia’nın yeni Y şeklindeki ışık imzasını içeriyor. Ön gündüz farları ve kısa farlarda LED teknolojisi kullanılıyor. Sadece daha az enerji kullanmakla kalmıyor, LED teknolojisi aynı zamanda hem gündüz hem de gece daha iyi görünmeyi ve daha iyi bir görüş sağlıyor Dacia Jogger, bazı versiyonlarda sadece birkaç adımda dönüşen modüler tavan raylarıyla donatılıyor. Port bagaj rayları 80 kg’a kadar (bisiklet, kayak, port bagaj vb.) taşıyabilen bir taşıyıcı işlevi görüyor. Dacia ruhunu yansıtan patentli sistem: akıllı, pratik, basit ve ekonomik özellikleriyle öne çıkıyor. Güçlü görünümüyle öne çıkan çamurluk korumasına ek olarak Jogger, özgün tasarım ve delikli şekilli jantlara sahip. Ayrıca elmas kesimli alaşım jantlar da bulunuyor. Kapı kolları şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Elektrikli bagaj kapağı düğmesi, kullanışlı ve estetik açıdan şık bir görünüm için arka panel kaplamasının altına gizleniyor. HER YÖNÜYLE GENİŞ VE KONFORLU Dacia Jogger, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıran geniş yaşama alanı ve çok yönlülük sunuyor. Önde, ortada ve hatta arkada 24 litrelik saklama alanı herkes için rahat bir kullanım sunuyor. Üst donanım seviyelerinde araçların iç mekandaki kalite algısını iyileştirmek için ön panel boyunca uzanan tekstil bir şerit eklendi. Gösterge paneli veya bilgi-eğlence ekranı gibi sürüş bileşenleri bu şeridin üzerinde yer alıyor. Erişimi kolay klima ve sürüş destek kumandaları ise altında bulunuyor. Aynı kumaş, ön kapı kol dayamalarında da yer alıyor. Bazı versiyonlarda 2. sıra yolcular için katlanabilir masalar ve bardak tutucular bulunuyor. Masalar farklı yolcuların gereksinimini karşılamak üzere 70 mm kadar uzuyor. Ayrıca 2. sıra koltuklarda iki adet ISOFIX bağlantı noktası da bulunuyor. 3. sıradaki iki yolcuya ise, iki adet bağımsız koltuk, kol dayama yeri, daha iyi bir görüş ve ferahlık için kelebek tipi yan camlar sunuluyor. Açılabilir kelebek camlar yolcunun doğal havalandırmasını sağlıyor. 7 koltuklu versiyonda her bir koltuk sırası için ayrı bir tavan lambası sunuluyor. Koltuk yüksekliği (1 ve 2. sıralar arasında +55 mm; 2. ve 3. sıralar arasında +25 mm) arka koltuklarda daha da fazla konfor anlamına geliyor. Dacia Jogger, aracın tamamına yayılan toplam 24 litre saklama alanıyla gelişmiş bir işlevsellik seviyesi sunuyor. Temel depolama alanları; 7 litrelik torpido gözü, her biri 1 litrelik şişeye uygun ön ve arka kapı cepleri, 1,3 litrelik kapalı orta konsol ve altı adet bardak tutucudan oluşuyor. DACIA JOGGER ‘EXTREME’ İLE İDDİALI BİR OFF-ROAD TARZI Dacia, Jogger modelinin lansmanı için Extreme adı altında sınırlı sayıda özel bir versiyon sunacak. Bu versiyon; İnci Siyah, Arduvaz Gri, Aytaşı Gri, Buzul Beyaz ve lansman rengi Terracotta Kahve olmak üzere beş gövde rengiyle satışa sunulacak. Dış tasarımda; siyah renkli tavan rayları, aynalar, alaşım jantlar ve köpekbalığı yüzgeci anteni dikkat çekiyor. Megalith Gri ön ve arka tampon altı kaplamaları ek kontrast sağlıyor. Extreme özel versiyonunun ön tarafında ve jantlarında isim çıkartmaları ve kapı eşiğinde özel koruyucu şeritler bulunuyor. Koltuklardaki kırmızı dikişler ve ön kapı panellerindeki krom kaplamalar iç mekandaki kalite algısını arttırıyor. Tam donanımlı versiyonlarda; geri görüş kamerası, iklim kontrolü ve eller serbest anahtar bulunuyor. İLERİ SEVİYEDE GENİŞ VE FONKSİYONEL Dacia Jogger, üç koltuk sırası üzerinden 7 kişiye kadar oturma alanı sunuyor. Gerçekten çok yönlü bir araç olarak tasarlanmış olup, 60’ın üzerinde olası kullanım konfigürasyonu bulunuyor. Dacia Jogger, gereksinimleri günden güne değişebilen ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 2. koltuk sırasında 2/3-1/3 oranında katlanabilen üç kişilik koltuk ve 3. sırada ise gerektiğinde çıkarılabilen iki adet katlanan koltuk bulunuyor. Dacia Jogger, koltuklar katlandığında 1.819 litre VDA’ya kadar bagaj kapasitesi sunuyor 5 kişilik versiyon 708 litre VDA (koltuk sırtlığı üst noktasına kadar) bagaj hacmi sunuyor. 7 kişilik versiyonda bagaj hacmi 160 litre VDA ve 3. sıra koltukların katlanmasıyla 565 litre VDA’ya ulaşıyor. Bagajın yüksek (661 mm) ve uzun derin (1.150 mm) yapısı sayesinde aileler, çocuk arabası veya çocuk bisikletini düz yatırarak ve 3. sıra koltuklardan birini katlayarak kolayca sığdırabiliyor. Ayrıca sadece 3. sıra koltukları kaldırarak yürüyüş ekipmanlarını, aletlerini veya evcil hayvanlarını da taşıyabiliyorlar. Çeşitli eşyaları kolay ve güvenli taşımak için bagaj bölmesinde esnek kayışlar ve dört bağlama halkası bulunuyor. Ayrıca bagajda bir 12V soketi de bulunuyor. Dacia Jogger ayrıca ikisi bagajda ve biri ön yolcu tarafında olmak üzere üç adet kanca ile donatılıyor. TAM KAPSAMLI BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMLERİ Dacia Jogger, versiyona bağlı olarak; akıllı telefonla veya akıllı telefon olmadan çalıştırılabilen akıllı Medya Kontrolü, Medya Ekranı ile 8 inçlik dokunmatik ekran ve akıllı telefon navigasyonu ile Wi-Fi ekran yansıtma özelliği sunan Medya Nav olmak üzere üç farklı bilgi-eğlence çözümü ile donatılıyor. Tam kapsamlı bilgi-eğlence sistemi iki hoparlör, doğrudan ön konsola entegre bir akıllı telefon tutucu, Bluetooth, USB bağlantı noktası ve direksiyon kumandalarından oluşuyor. Ayrıca yol bilgisayarına ait 3,5 inçlik TFT dijital ekranda radyo bilgileri de gösteriliyor. Sistem, akıllı telefon ve ücretsiz Dacia Medya Kontrolü uygulaması ile eşleştirildiğinde daha fazla olanak sunuyor. Uygulama, navigasyon hizmeti için telefonun GPS uygulamalarını kullanıyor ve radyo, müzik, telefon görüşmeleri, mesajlar ve sesle etkinleştirilen yardım (Siri veya Android) gibi diğer özelliklere çok daha kolay erişim sağlıyor. Daha güvenli bir sürüş deneyimi için, direksiyon simidinin üzerinde veya hemen arkasından bulunan kumandalar devreye giriyor. Medya Ekranı, dört hoparlör, bir USB bağlantı noktası ve daha iyi görüş ve ergonomi sağlamak üzere sürücüye dönük tasarlanan 8 inçlik bir dokunmatik ekran içeriyor. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz Bluetooth özelliği dışında Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu da sunuyor. Tamamen yeni “Otomobil” sekmesi belirli ADAS ayarlarına erişim sağlıyor.Media Nav ile birlikte araç içi navigasyon ile Apple CarPlay ve Android Auto için Wi-Fi kablosuz bağlantı sağlıyor. Ses sisteminde altı hoparlör ve iki USB bağlantı noktası bulunuyor. Dacia Jogger, akıllı telefon tutucu, 3,5 inç TFT dijital ekran ve versiyona bağlı olarak elektronik cihazları şarj etmek üzere üç adede kadar 12 Volt priz ile zengin bir bağlanabilirlik seviyesi sunuyor. Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı için direksiyon kumandaları ve otomatik farlar standart olarak sunuluyor. Dacia Jogger, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak ek isteğe bağlı donanımlarla sunuluyor. Isıtmalı ön koltuklar, dijital ekranlı otomatik klima, bagajı uzaktan açma olanağı sunan eller serbest kumanda ve Dacia Jogger’ınızı gece bulmanıza kolaylaştıran far yakma işlevi bunlardan bazıları. Ayrıca yağmur sensörü, elektrikli park freni, geri görüş kamerası, kör nokta uyarısı ve ön/arka park yardımcıları da bulunuyor. GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ VE MODERN BİR PLATFORM Dacia Jogger, güçlendirilmiş bir gövdeye ve altı hava yastığına sahip modern bir platform üzerine yerleştirildi ve en güncel sürüş destek sistemleri (ADAS) ve güvenlik özellikleriyle donatıldı. İlk olarak Yeni Sandero ailesinde kullanılan CMF-B platformu, Dacia’nın B ve C segmenti ürün stratejisinin merkezinde yer alıyor. Dacia Jogger, C segmenti bir araca uygun genişliği ve çok yönlülüğe sahip. Otomobilin aerodinamiği, sürtünmeyi azaltmak için gövde altı kaplamalar, kumandalı aerodinamik perdeler ve düşük sürtünmeli bilyelerle destekleniyor. Modern bir platform üzerine inşa edilen Dacia Jogger, oldukça dayanıklı, sağlam yapısıyla darbelere karşı etkin bir koruma sunuyor. Gövde yapısı, güçlendirilmiş bir motor bölmesi (alt ray üzerinde yan direkler ve alt şasi) ve yolcu bölmesinden oluşuyor. Bir ivmeölçer ile eşleştirilen kapılardaki basınç sensörleri, yan darbelerin erken algılanmasını, perde ve yan hava yastıklarının daha hızlı açılmasını sağlıyor. 7 ile 170 km/s arasında aktif olan sistem, önde hareket eden araçlara olan mesafeyi ölçmek için ön radarı kullanıyor (duran araçlar için 7 ile 80 km/s arasında). Sistem bir çarpışma olasılığı algıladığında sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından: - Sürücünün yeterince veya fren yapmaması durumunda otomatik olarak frenlere daha fazla güç uyguluyor 30 ile 140 km/s arasında aktif olan sistem, sürücüyü yandan ve/veya arkadan gelen bir araçla olası bir çarpışmaya karşı uyarıyor. Dört ultrasonik sensör (ikisi arkada ve ikisi önde) kör noktalardaki araçları (motosikletler dahil) algılıyor ve ilgili yan aynadaki bir LED ışık ile sürücüyü uyarıyor. Park yardım sistemi, dört ön ve dört arka ultrasonik sensörü, bir geri görüş kamerası ve dinamik kılavuz çizgileri kullanıyor. Manevraları kolaylaştırmak için ise sürücüyü sesli ve görsel ipuçları ile destekliyor.Bu özellik, sürücü yokuş yukarı durduğunda ve tekrar harekete geçmek için ayağını frenden kaldırıp gaz pedalına geçirirken aracın iki saniyeliğine geri gitmesini önlüyor. Dacia Jogger ayrıca standart olarak yeni nesil hız sınırlandırıcı ve ESC dışında belirli donanım seviyelerinde isteğe bağlı olarak direksiyondan kumanda edilen hız sabitleyici ile donatılıyor. VERİMLİ BENZİNLİ VE LPG’Lİ MOTOR SEÇENEKLERİ Dacia Jogger, tamamen yeni 1.0 litre TCe 110 benzinli ve ECO-G 100 benzinli/LPG çift yakıtlı motor seçenekleriyle her ailenin ihtiyacına uygun bir motor sunuyor. Motorlar Start&Stop ile donatılıyor ve Euro 6D Full ile uyumlu. Dacia Jogger, altı ileri manuel şanzımanla sunulan yeni TCe 110 benzinli motorla donatılıyor. TCe 110, 1,0 litre, 3 silindirli, direkt enjeksiyonlu bir turbo motor ve 110 beygir gücü (81kW) üretiyor. Alüminyum motor bloğu daha hafif bir yapıyı beraberinde getiriyor. 2900 d/d’de 200 Nm tork değeriyle şu an Dacia Jogger ile sunulan en güçlü motor. Yeni TCe 110, verimliliği artıran, yakıt tüketimini iyileştiren ve CO2 emisyonlarını azaltan teknik yenilikler de içeriyor. Değişken supap zamanlaması, değişken hacimli yağ pompası ve çok sayıda yüksek verimli donanım, performansı artırmaya ve yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Entegre egzoz manifoldu, partikül filtresi ve merkezi enjektör, CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı oluyor. TCe 110 motor tüm teknolojilerle, en iyi sürüş deneyimini ve mümkün olan en iyi performans-yakıt oranını sağlıyor. Dacia, ECO-G etiketine sahip benzinli/LPG çift yakıtlı araç sunan tek üretici. Bu motorları doğrudan üretim hattına monte etmek güvenliği ve güvenilirliği arttırıyor. Üretici garantisi süresi, bakım maliyeti, periyodu ve bagaj kapasitesi geleneksel bir benzinli motor ile aynı (LPG deposu genelde stepne yuvasında). ECO-G 100 motor 7,6 lt/100km* WLTP karma yakıt tüketimi (121 gr CO2/km*) değeriyle son derece tutumlu bir yapı ortaya koyuyor. LPG kullanımında Dacia Jogger’ın ortalama CO2 emisyonu, eşdeğer bir benzinli motora göre %10 daha az. Ayrıca, 40 litre LPG ve 50 litre benzin olmak üzere iki adet depoyla maksimum 1.000 km menzil sunuyor. Dacia, kullanım kolaylığı, daha fazla sürüş keyfi, daha düşük CO2 emisyonu ve daha uzun menzil için LPG’nin gücünden yararlanıyor. DACIA JOGGER HYBRID, 2023 YILINDA LANSE EDİLECEK 2023 yılında ürün gamına hibrit versiyon da eklenecek Dacia Jogger, hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olacak. Dacia Jogger, piyasadaki en uygun fiyatlı 7 koltuklu hibrit olarak öne çıkacak. Dacia Jogger hibrit teknolojisi, 1,6 litrelik bir benzinli motor, bir e-motor ve bir yüksek voltajlı marş motoru olmak üzere iki elektromotor ve çok modlu debriyajsız bir transfer kutusundan oluşuyor. 1,2 kWsa (230V) kapasiteli yüksek performanslı bataryalar ve verimli otomatik şanzımanla birlikte fren enerjisi geri-kazanım sistemi; şehir içi kullanımlarında %80 oranında tamamen elektrikli sürüşe imkan tanıyor ve böylece %40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor (şehir içi sürüşlerinde eşdeğer bir benzinli motorla karşılaştırıldığında ve eşdeğer sürüş şekliyle). Sistemin diğer avantajları - Tamamen elektrikli sürüş - Otomatik şanzıman sayesinde konforlu sürüş hissi - Sürüş modları arasında otomatik olarak geçiş yapan sistem sayesinde sürüş keyfi ve enerji performansı optimize ediliyor. BOYUTLAR (mm) Uzunluk 4,547 Aks mesafesi 2,897 Ön aks çıkıntısı 830 Arka aks çıkıntısı 820 Genişlik aynalar katlı/aynalar açık 1,784 / -- Ön iz genişliği 1,520 Arka iz genişliği 1,509 Yükseklik tavan rayları ile/tavan rayları olmadan 1,632 / n/a Boş kullanımda bagaj kapağı açık yükseklik 2,012 Boş kullanımda bagaj eşiği yüksekliği 661 Yerden yükseklik boş/ yüklü 200 / n/a Arka koltuk diz mesafesi -2. koltuk sırası 181 Arka koltuk diz mesafesi -3. koltuk sırası 127 Ön dirsek mesafesi 1,410 Arka dirsek mesafesi 1,410 Ön omuz mesafesi 1,395 Arka omuz mesafesi 1,372 Ön baş mesafesi 923 Arka baş mesafesi - 2. koltuk sırası 910 Arka baş mesafesi - 3. koltuk sırası 855 Maksimum bagaj eşiği genişliği 836 Çamurluklar arası bagaj genişliği 1,020 Koltuklar katlı bagaj uzunluğu 1,150 BAGAJ HACMİ (dm3 VDA / Litre) 5 koltuk 7 koltuk Tüm koltuklar yerine (Koltuk sırtlığı üst noktasına kadar) 708 / 842 160 / 213 3. koltuk sırası katlı (Koltuk sırtlığı üst noktasına kadar) - 565 / 712 2. koltuk sırası katlı ve 3. koltuk sırası sökülü 1,819 / -