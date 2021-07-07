DACIA’DA FIRSAT AYI

Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL’lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.