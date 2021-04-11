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DACIA’DA BAHAR CAZİP FIRSATLARLA GELDİ

Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme* ile sahip olunabiliyor.

Otovitrin 11.04.2021, 10:46 11.04.2021, 10:48
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DACIA’DA BAHAR CAZİP FIRSATLARLA GELDİ

Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu, 172 bin TL’den** sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.

Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla** tüketicilerle buluşuyor.

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