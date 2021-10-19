Son Dakika
DACIA SPRING 2022 AUTO BEST FİNALİSTİ OLDU
Dacia Spring, Auto Best'in “Avrupa'da Satın Alınabilecek 2022 Yılının En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2022)” yarışmasında finalist olarak seçildi. Mart ayında pazara sunulan otomobil, Dacia markasının elektrik devrimini gözler önüne seriyor. Avrupa'da tüm temel donanımlar dahil (navigasyon, klima, elektrikli camlar ve daha fazlası) rakipsiz bir fiyata sunulan Dacia Spring elektrikli ulaşımı herkes için ulaşılabilir kılıyor.
Otovitrin 19.10.2021, 14:02
Maceracı görünümü, 4 tam boy koltuğu ve neredeyse 300 litrelik bagajı ile şehirli rakiplerinin çoğundan çok daha fazlasını sunuyor. Çok yönlü şarj seçenekleri ve şehir içinde 305 km'ye varan menzili (WLTP karma döngüde 230 km), onu şehir içindeki günlük kullanımlar için mükemmel bir elektrikli otomobil haline getiriyor.
Auto Best'in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazetecilerden oluşan jürisi, önümüzdeki haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022'yi seçecek ve kazanan Aralık 2021'in ortasında açıklanacak.