DACIA SPRING 2022 AUTO BEST FİNALİSTİ OLDU

Maceracı görünümü, 4 tam boy koltuğu ve neredeyse 300 litrelik bagajı ile şehirli rakiplerinin çoğundan çok daha fazlasını sunuyor. Çok yönlü şarj seçenekleri ve şehir içinde 305 km'ye varan menzili (WLTP karma döngüde 230 km), onu şehir içindeki günlük kullanımlar için mükemmel bir elektrikli otomobil haline getiriyor.

Auto Best'in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazetecilerden oluşan jürisi, önümüzdeki haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022'yi seçecek ve kazanan Aralık 2021'in ortasında açıklanacak.