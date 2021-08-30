DACIA'NIN YENİ 7 KOLTUKLU AİLE ARACI DACIA JOGGER

Spor, outdoor ve pozitif enerjiyi çağrıştıran bir isme sahip olan Dacia Jogger, şehirden kaçış etkinlikleri için ideal bir aile otomobili olarak öne çıkıyor. Dacia Jogger, Dacia'nın özgün ruhunu ve markanın yeni kimliğinin ‘outdoor’ yaklaşımını bünyesinde barındırıyor.

Dacia Jogger, gerçek outdoor ortamında ilk kez 6 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı’nda görünecek.

DACIA’DAN 7 ADEDE KADAR KOLTUĞA SAHİP OUTDOOR AİLE OTOMOBİLİ

5 veya 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı olacak. Çok yönlü yapısıyla günlük maceralarda ve doğa gezilerinde tüm aileye eşlik edecek. Dacia kendini tanımlayan bir ruhla, kullanıcıların ailesi ve arkadaşlarıyla tam bir özgürlük içinde hayatın keyfini yaşamalarını sağlayan bir araç sunuyor.

DACIA JOGGER, ADI KISA, DOĞASI BÜYÜK

Jogger, herkesin telaffuz edebileceği kolay ve global olarak anlaşılabilir modern bir isim olarak dikkat çekiyor. Dinamizmi, pozitif enerjiyi ve outdoor ruhunu temsil ediyor. Dacia'nın ikonik SUV modeli Duster’ın ismiyle de benzerlik taşıyan yeni model, Dacia aileleri için ideal bir yol arkadaşının sağlamlığını ve dayanıklılığını çağrıştırıyor.

MÜNİH'TE YOLLARA ÇIKMAYA HAZIR

Dacia, tamamen dijital bir etkinlik ile 3 Eylül saat 11:00'de yeni Dacia Jogger'ı tanıtacak. Yeni model tanıtımdan kısa bir süre sonra, 6 Eylül’de Münih Otomobil Fuarı’nda Dacia CEO'su Denis Le Vot ile tekrar sahneye çıkacak ve 7 Eylül'den itibaren şehir genelinde özel etkinliklerle tanıtımına devam edilecek.