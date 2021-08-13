Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Kabulde yerli otomobille ilgili çalışmalarda gelinen son nokta değerlendirildi.

Yerli otomobilin üretileceği Gemlik tesislerinin inşası da hızla devam ediyor.

Türkiye'nin milli otomobilinin ilk serisinin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.