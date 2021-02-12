Corolla Ocak’ta En Çok Satılan Model Oldu Toyota’ya Rekor Geldi

Geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre, 2021 yılının ilk ayında satışlarda yüzde 73 oranında bir artışa ulaşan Toyota’nın bu başarısında en önemli etkenlerden biri de büyük avantajlar sağlayan finans kampanyası oldu. Toyota, Ocak ayındaki bu satış başarısıyla, bir önce yılın aynı ayına oranla binek otomobilde yüzde 7,5, ticari araç segmentinde yüzde 460 ve toplamda da yüzde 12,6’lık büyüme elde etti ve toplam pazardaki payını artırdı.