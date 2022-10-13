Continental’den sürdürülebilir toplu taşıma için geri dönüştürülebilen lastikler

Şehir içi yolcu ve yük taşımacılığının ve buna paralel olarak yedek parçalara olan ihtiyacın giderek arttığı günümüz dünyasında Continental, sürdürülebilirliğin giderek önem kazandığına inanıyor. Özellikle şehir içi yolcu ve yük taşımacılığına olan talebin devam etmesi nedeniyle trafiğe çıkan elektrikli şehir içi otobüs sayısı da her geçen gün artıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği‘ne (ACEA) göre, Avrupa Birliği‘nde yeni trafiğe çıkan elektrikli otobüs sayısı 2021 yılında ciddi anlamda artmaya devam etti ve aynı yıl pazar payları yüzde 10,6'ya yükseldi. Aynı dönemde, elektrikli otobüsler, Avrupa Birliği‘nde yeni otobüs tescillerinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Pazar araştırmalarına göre, elektrikli otobüs sayısında 2021- 2025 arasında yıllık yüzde 35'e varan büyüme oranları bekleniyor.

Premium lastik üreticisi Continental‘in 2022 IAA Uluslararası Taşımacılık Fuarı‘nda tanıttığı yeni Conti Urban konsept lastiği, elektrikli otobüsler ve kargo araçları için özel olarak tasarlandı. Yüzde 50 oranında yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ham maddeden üretilen Conti Urban konsept lastiği, karayolunda kullanım için onaylandı ve yakında test aşamasına geçecek. Bu konsept lastikte yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş ham maddelerin payı yüzde 50. Sadece bir kere kaplamadan sonra bu rakam yüzde 90‘ın üzerine çıkıyor. Continental, 2050 yılına kadar lastik ürünlerini yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi ve tüm tedarik zincirlerini iklim nötr bir şekilde yürütmeyi taahhüt ediyor.

Hem yenilenebilir yapıya sahip hem de daha dayanıklı

Conti Urban lastiğinin yola temas eden sırt kısmı, kolza yağı ve pirinç kabuğu küllerinden elde edilen silika ve Continental & Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GIZ) ortak projesiyle üretilen doğal kauçuk gibi, yüzde 68 oranında yenilenebilir malzemeler içeriyor. En son dijital teknoloji ve tamamıyla tarım alanlarındaki yerel imkânlarla yapılan kauçuk üretimi doğal kauçuğun tüm değer zinciri boyunca yüksek düzeyde izlenebilirliğini sağlıyor. Lastiğin sırt bölgesinde kullanılan tüm doğal kauçuk, bu proje ile temin ediliyor. Bu geri dönüştürülebilir kauçuk, Almanya’nın Hannover kentindeki geri dönüşüm tesisinde üretiliyor. Conti Urban lastiğinde ayrıca geri kazanılmış karbon karası, geri dönüştürülmüş çelik ve rejenere malzeme de kullanılıyor.

Continental ticari araç lastiklerinin çoğunda olduğu gibi, yıpranmış ancak sağlam lastik karkasına sahip Conti Urban lastiklerin de eski sırtı yenisiyle değiştirilebiliyor. Conti Urban konsept lastiği; sırt bölgesinde kullanılan özel kauçuk birleşimi, geniş lastik sırtı ve özel olarak optimize edilen sağlamlığı sayesinde mevcut Conti Urban lastiklerine kıyasla yüzde 7’lik bir yuvarlanma direncine de sahip.

Gürültüyü azaltıyor

Şehir içi otobüs ve kargo trafiğinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmak isteyen Continental, yeni Conti Urban’ın gürültü yapısını özel olarak optimize etti. Bu özel lastik yol yüzeyinde yuvarlanırken oluşan gürültü frekanslarını daha geniş bir aralığa dağıtıyor ve daha geniş spektruma yayılan farklı frekans aralıkları, gürültünün daha düşük seviyede algılanmasını sağlıyor.

Dijital çözümlerle filolarda verimliliği artırıyor

Continental'in özel olarak geliştirdiği, dijital olarak kesintisiz izleme sistemi sunan ContiConnect 2.0, lastiklerin her zaman en iyi performansı sergilemesini sağlıyor. ContiConnect 2.0 sistemi bir yandan yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltırken diğer yandan hesapta olmayan lastik değişimi ve tamirat masraflarını da önlüyor. ContiConnect 2.0 sistemi, filo yöneticilerine lastik basıncını ve sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izlemenin yanı sıra kilometre performansını, lastik diş derinliğini ve her lastiğin genel durumunu gözlemleme imkanı da sunuyor. Uygulamaya bağlı olarak, veriler belirli bir radyo frekansı veya Bluetooth üzerinden aktarılıyor. Continental'in özel olarak geliştirilen, tüm standart akıllı telefon işletim sistemleri ile uyumlu uygulaması, veriye dayalı lastik incelemelerini ve verilerin yerinde okunmasını da mümkün hale getiriyor. Continental bu dijital sistem ile filo yönetimini daha verimli, kolay ve sürdürülebilir bir hale getiriyor.