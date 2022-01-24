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Continental’den sömestr döneminde güvenli yolculuk için öneriler

Okullar yarı yıl tatiline girdi, tatil hazırlıkları da başladı. Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ının sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekerek sömestr döneminde güvenli bir yolculuk için sürücülere tavsiyelerde bulundu. Continental, yolculuğu çocuklar için daha keyifli hâle getirmek için de araçta bol su, sağlıklı atıştırmalık, eşlik edebilecekleri şarkılardan oluşan bir playlist, kitap ve dergi bulundurulmasını öneriyor.

Otovitrin 24.01.2022, 14:18
Continental’den sömestr döneminde güvenli yolculuk için öneriler

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yola çıkacaklar hazırlıklarına başladı. İki haftalık tatil süresince farklı şehirlerdeki ailelerini ziyaret etmek isteyenler ya da ailece kış tatiline çıkmak isteyenler zorlu olabilecek kış koşullarında yollarda olacak. İstatistiklere göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden olan kusurların %88,3'ünün sürücülere ait olduğu ülkemizde,

güvenli bir yolculuk için sürücülerin bazı önlemler alması kritik öneme sahip. Özellikle de zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde yolculuk yapacak sürücülerin daha fazla dikkatli olması gerekiyor. 

İşte Continental’in sömestr tatilinde yola çıkacaklara tavsiyeleri:

  • Lastiklerin mutlaka mevsimine uygun seçilmesi gerekiyor. Kış sezonunda araçlarınızın dört lastiğinin de kış lastiği olmasına dikkat edin. 
  • Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak lastiklerinizin hava basıncını ve diş derinliğini kontrol edin. 
  • Yola çıkmadan önce veya yolculuğun ilk 15-20 km’si içinde, lastik basıncı mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi halde, uzun süre yol alındığında ısınan lastik içerisindeki havanın basıncı yükselir ve sürücüyü yanlış yönlendirip yanıltabilir. Sıcaklıkların düşmesi, lastik basıncının her 10°C'de 0,07 ila 0,14 bar arasında azalmasına neden olur. Doğru hava basıncına sahip olan lastik, yolla daha geniş bir yüzeyde temas sağladığı için daha güvenlidir. Lastikler bu sayede daha az ısınır ve yıpranır. Ayrıca yakıt tüketimini düşürerek CO2 emisyonlarını da azaltır.
  • Kış koşullarında lastik diş derinliğinin 4 mm’nin altına düşmemesine dikkat edin. Kış lastiklerinin diş derinlikleri, özellikle karda yol tutuşu açısından çok önemlidir, çünkü sürüş anında kanallara sıkışan kar, yoldaki karla kenetlenerek kaymayı önleyen bir sistem görevi görür.
  •  Ufak bir ayrıntı olarak görünse de, stepnelerin de mutlaka kontrol edilmesi gerekir.
  •  Trafik kurallarına ve hız sınırlarına mutlaka uyun.
  • Yola uykusuz ve yorgun çıkmayın. Yolda yorulduğunuzu hissettiğiniz anda mola vermekten kaçınmayın. Yorgunluk, tepki sürenizin azalmasına ve dikkatinizin dağılmasına sebep olacaktır.

Araba yolculuğunu çocuklar için de keyifli hale getirin

Kışın çocukla araba yolculuğu yaparken çocuğun üzerindeki kalın ve kabarık montlar emniyet kemeri için sıkıntı yaratabileceğinden daha hafif ve uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca boyun yastığı, gerektiğinde kullanmak üzere yedek kıyafet, ince bir battaniye, bol su, içecek ve sağlıklı atıştırmalıklar da yol boyunca araçta bulundurulmalı. Kitap, dergi, çocuğunuzun da eşlik edebileceği şarkılardan oluşan bir playlist, etrafta keşfedilecek yerler için sık mola vermek gibi detaylar da yolculuğu daha keyifli hale getirecektir.

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