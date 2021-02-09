Continental’den bir ilk daha: HL yük endeksli lastik!

Elektrikli veya hibrit büyük, güçlü otomobiller ve SUV'lar yola standart araçlardan çok daha fazla ağırlık verir. Bu ağır araçlara, daha fazla yük kapasitesine sahip, daha büyük lastiklerin takılması mümkün olmadığından, Continental çözüm olarak yeni “HL” yük endeksli ilk binek lastiğini üretti. HL yük endeksli Continental lastikleri aynı hava basıncında, XL standartlı lastiklerden yüzde 10 daha fazla yük kapasitesine sahip.

Yeni maksimum yük kapasiteli lastiklerin yanağında, "HL 245/40 R 19 101 Y XL" gibi ebat bilgisinden önce HL kodu yer alıyor. HL kodlu bu yeni lastiklerin yük kapasitesi 825 kg (yük endeksi 101). Bu ebatta SL standardında üretilen binek lastikler ise orta menzilli modeller dahil, pek çok otomobile uygun ve maksimum 670 kg (yük endeksi 94) yük taşıyabiliyor. Yeni HL lastiklerin yük kapasitesi ise SL standartlarındaki lastiğe göre neredeyse dört kat daha fazla. Continental yeni HL kodlu lastiklere OEM talebinde de artış bekliyor.

Kauçuğun bileşiminden lastiğin yapısına pek çok değişiklik yapıldı

Continantel’de bu lastikleri geliştirme projesinden sorumlu Dr. Stefan Habicht, şunları söyledi: “Yük kapasitesini artırırken müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için hem lastik yapısında hem de kauçuk bileşiminde bir dizi değişikliğin yapılması gerekti. Bu nedenle çok sayıda denklemi çözmeye çalıştık. Örneğin, lastik/yol gürültüsünü azaltmak için topuk bölgesini güçlendirerek lastik konturunu iyileştirdik. Diğer yandan desen bileşimini optimize ettik. Sonuç olarak, düşük yuvarlanma direnciyle birlikte hassas bir yol tutuşu sağladık ve kilometre performansını alışılmış yüksek seviyesinde tutabildik.”

Continental’in ürettiği yeni HL standardında OE lastikleri, yedek parça ve yenileme sektöründe de satışa sunulacak.