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Continental yola çıkana arka çıkıyor

İlk kez yerel bir kampanyaya imza atan Continental, gücünü test şampiyonluklarından almasından yola çıkarak “Continental Yola Çıkana Arka Çıkar” sloganı ile yeni bir iletişim kampanyası başlattı.

Continental yola çıkana arka çıkıyor

İlk kez yerel bir kampanyaya imza atan Continental, gücünü test şampiyonluklarından almasından yola çıkarak “Continental Yola Çıkana Arka Çıkar” sloganı ile yeni bir iletişim kampanyası başlattı.

22 Kasım 2019 Cuma 13:07
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Continental yola çıkana arka çıkıyor

Dünyanın en büyük uluslararası lastik şirketlerinden biri olan Continental, Türkiye’de yeni bir iletişim kampanyası başlattı.

İlk kez yerel bir kampanyaya imza atan Continental, güvenliği sahiplenerek hayata geçirdiği iletişim kampanyasında test şampiyonluklarını, Alman kalitesi ve teknolojilerini, güvenirliğini öne çıkararak televizyonlardan radyolara, sosyal medyadan billboard ve otobüslere ve hatta navigasyonlara kadar her yerde olacak.

Yol şartları ne olursa olsun, lastik markası ve sürücü ilişkisinin her şeyden önce güvene dayanması gerektiğine inanan marka, iletişimde de “Yola Çıkana Arka Çıkar” diyerek bu duruşu destekliyor.

Sırtını güvenle Continental’e dayayan isim ise Murat Serezli. Yol ve hava şartlarının değiştiği üç farklı filmde, dış ses tedirgin bir halde uyarılarda bulunsa da, Murat Serezli yolda kendinden emin ilerliyor. Bu özgüven, “Peki bunları neye dayanarak söylüyorsunuz?” sorusunun cevabında saklı: “Continental’in test sonuçlarına…”

CONTINENTAL, YOLA ÇIKANA ARKA ÇIKAR from Publicis İstanbul on Vimeo.

CONTINENTAL, YOLA ÇIKANA ARKA ÇIKAR from Publicis İstanbul on Vimeo.

CONTINENTAL, YOLA ÇIKANA ARKA ÇIKAR from Publicis İstanbul on Vimeo.

Son Güncelleme: 22.11.2019 16:10
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