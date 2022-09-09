Continental üç kıtadan bayilerini İstanbul’da ağırladı
Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan 200’ü aşkın bayisini İstanbul’da ağırladı. Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer’in ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük MEART Sürüş Deneyimi etkinliğine, Continental’in Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’yi kapsayan MEART Bölgesi Lideri Jon Ander Garcia da katıldı. İntercity Park’ta Continental‘in SportContact 7, 4X4 ve kamyon lastiklerini deneyimleyen bayiler, tarihi yarımadayı gezerek İstanbul’u keşfetme fırsatını da yakaladı.
Continental Türkiye, uluslararası bir buluşma düzenleyerek 3 kıtadan bayileriyle bir araya geldi. Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’den 200’ü aşkın Continental bayisi, Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer’in ev sahipliğinde İstanbul’da buluştu. Continental MEART Bölgesi Lideri Jon Ander Garcia’nın da katıldığı iki günlük etkinlikte, bayiler İntercity Park’ta Continental’in SportContact 7’ lastiğinin yanı sıra 4X4 ve kamyon lastiklerini de deneyimleme fırsatı buldu.
Geçtiğimiz yıl 150. yaşını kutlayan Continental’in, Türkiye’de 1963 yılından bu yana giderek büyüyen bayi ağıyla ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Ali Okan Tamer, “Pazardaki öncü konumumuzu Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin bayi ve satış teşkilatımız ile sürdürüyoruz. Continental Türkiye olarak güçlü bir aileyiz. 150 yıllık bir markayı ileriye taşırken, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını da çok önemsiyoruz. Bu yıl 3 kıtadan Continental bayilerini İstanbul’da ağırlamak bizim için büyük mutluluk“ dedi. 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi yerlerini de gezen Continental bayileri, hem birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundu, hem de keyifli dakikalar geçirirken
Porsche Carrera 4S, Lamborghini Huracan, Ford Mustang ve Chevrolet Camaro gibi araçlarda lastiklerin performansını bizzat hissetme şansı elde etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0