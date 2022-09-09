Continental üç kıtadan bayilerini İstanbul’da ağırladı

Continental Türkiye, uluslararası bir buluşma düzenleyerek 3 kıtadan bayileriyle bir araya geldi. Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’den 200’ü aşkın Continental bayisi, Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer’in ev sahipliğinde İstanbul’da buluştu. Continental MEART Bölgesi Lideri Jon Ander Garcia’nın da katıldığı iki günlük etkinlikte, bayiler İntercity Park’ta Continental’in SportContact 7’ lastiğinin yanı sıra 4X4 ve kamyon lastiklerini de deneyimleme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıl 150. yaşını kutlayan Continental’in, Türkiye’de 1963 yılından bu yana giderek büyüyen bayi ağıyla ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Ali Okan Tamer, “Pazardaki öncü konumumuzu Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin bayi ve satış teşkilatımız ile sürdürüyoruz. Continental Türkiye olarak güçlü bir aileyiz. 150 yıllık bir markayı ileriye taşırken, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını da çok önemsiyoruz. Bu yıl 3 kıtadan Continental bayilerini İstanbul’da ağırlamak bizim için büyük mutluluk“ dedi. 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi yerlerini de gezen Continental bayileri, hem birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundu, hem de keyifli dakikalar geçirirken

Porsche Carrera 4S, Lamborghini Huracan, Ford Mustang ve Chevrolet Camaro gibi araçlarda lastiklerin performansını bizzat hissetme şansı elde etti.