Continental SportContact 7’ye Red Dot ve iF Tasarım Ödülü!

Lastikte estetik söz konusu olduğunda akla genellikle jant gelir. Continental SportContact 7, lastiklerin tarz, fonksiyon ve tasarım açısından da mükemmel olabileceğini kanıtlıyor. Continental’in yeni spor lastiği, en prestijli uluslararası tasarım ödüllerinin ikisini birden kazandı: Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü ve iF Tasarım Ödülü.

Continental EMEA Bölgesi Yenileme Pazarından sorumlu Strateji, Analiz ve Pazarlama Başkanı Enno Straten, "Amiral spor ürünümüzün lastik tutkunlarını sadece performansıyla ikna etmesinden değil, dünyanın her yerinden tasarım uzmanlarının da beğenisini kazanarak ödüle layık görülmesinden dolayı çok mutluyuz. Ürün geliştirme aşamasında tasarım uzmanları üç ana hedefe odaklandı: İlki, başarılı SportContact serisi için güvenilir bir "yeni nesil" geliştirmek; ikincisi, inovasyonları mümkün olan en iyi şekilde görünür hale getirmek ve son olarak tasarımı son model spor otomobillerle uyumlu yapmaktı” dedi.

Red Dot’ta bu yıl yaratıcılık ön plandaydı

"İyi tasarım ve yenilik arayışından" yola çıkan Red Dot 2022 Jürisinin 48 uluslararası üyesi, Ürün Tasarımı dalında 60 ülkeden yarışan ürünleri profesyonel ve kapsamlı bir şekilde tek tek değerlendirdi. Continental SportContact 7‘nin de aralarında olduğu ürünlerden yalnızca üstün tasarım kalitesiyle uzmanları ikna edenler ödüle layık görüldü. Jürinin ödüllendirdiği firmalar, sunumlarıyla tasarım sektöründe yeni standartları belirliyor. Red Dot'un kurucusu ve CEO'su Peter Zec, 2022 ödülleri hakkında şunları söyledi: "Yarışmanın bu yılında, özellikle ödüllü ürünlerin yaratıcılığı dikkatimi çekti. Hala tarz ve fonksiyon açısından şaşırtıcı tasarımların olması gerçekten etkileyici ve övgüye değer”.

SportContact 7 yaklaşık 11.000 rakibini geride bıraktı

Ultra yüksek performanslı spor lastik, bu yıl aldığı iF Tasarım Ödülü ile “Ürün” disiplininin “Otomobil/Araç” kategorisinde dünyaca ünlü tasarım etiketinin sahiplerinden biri oldu. iF Tasarım Ödülü, dünyanın en köklü bağımsız tasarım kuruluşu olan iF International Forum Design GmbH tarafından yılda bir kez veriliyor. SportContact 7, özellikle yenilikçi tarzı ve performansı ile 132 uzmandan oluşan bağımsız, uluslararası jüriyi ikna etmeyi başardı. Jüri üyeleri, yoğun rağbet gören kalite mührünü vermek için yarışmaya 57 ülkeden katılan yaklaşık 11.000 aday arasından tercih yapmak durumunda kaldı.

Red Dot (Kırmızı Nokta) Ödülü Hakkında

Red Dot Tasarım Ödülü, dünyanın en büyük tasarım yarışmalarından biridir. Katılımcılar, üç disiplinde ürün, iletişim faaliyetleri ve markalarının yanı sıra prototip ve konseptlerini tanıtıyorlar. "Red Dot" ödülü, uluslararası düzeyde iyi tasarım kalitesi anlamına gelmektedir. Daha fazla bilgi için www.red-dot.de adresini ziyaret ediniz.