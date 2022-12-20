Continental öneriyor: Kış aylarında yakıt tasarrufu için lastik bakımını ihmal etmeyin

Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte hava sıcaklıkları düştüğü için araçlardaki ısıtıcılar çalışmaya başlıyor ve enerji tüketimi artıyor. Avrupa'nın en büyük otomobil birliği, Almanya merkezli ADAC’ın verilerine göre, havaların soğumasıyla birlikte 100 Watt gücündeki bir aracın yakıt tüketimi, 100 kilometrede 0,1 litre artıyor. Elektrikli ısıtma sistemi ise aynı mesafede araçların yaklaşık 2 litre daha fazla yakıt harcamasına neden oluyor. Lastikler de kış aylarında, yaz aylarına göre daha fazla yıpranıyor ve kış lastikleri, zorlu hava koşullarında daha iyi performans göstermek için geliştirildiğinden araçların enerji tüketimini de artırıyorlar. Premium lastik üreticisi Continental, önümüzdeki kış aylarında lastiklerin nasıl en verimli şekilde kullanılabileceğine dair önerilerini paylaştı.

Lastiklerin basınç ve diş derinliği düzenli olarak kontrol edilmeli

Lastik basıncı, lastiklerin kullanım ömrünü büyük ölçüde etkileyen faktörlerden biri. Üreticinin öngördüğü seviyelerin biraz altına düştüğünde dahi yuvarlanma direnci ve buna bağlı olarak aşınma gereksiz yere artabiliyor. Örneğin, lastik basıncının 0,4 bar azalması lastiğin ömrünü yüzde 30 azaltıyor. Aynı zamanda yakıt masrafları da yüzde 2 oranında artıyor. Continental, lastiklerini verimli kullanmak isteyen sürücülere lastik basınçlarını düzenli olarak, iki haftada bir kontrol etmelerini ve gerektiğinde üreticinin kılavuz değerlerine göre lastiklerin hava basınçlarını ayarlamalarını öneriyor. Ancak aşırıya kaçılmaması gerekiyor çünkü lastiklere gereğinden fazla hava basmak lastik ömrünü ve aracın sürüş özelliklerini olumsuz etkiliyor. Lastik basıncı ile aynı anda lastiklerin diş derinliğinin de kontrol edilmesi öneriliyor.

Öngörülü sürüş, güvenliği arttırıyor ve lastik aşınmasını azaltıyor

Sportif sürüş tarzı dendiğinde ani hızlanma, durana kadar boş viteste gitmek yerine fren yapma ve yüksek hızlarda viraj alma kastedilir. Bu sürüş tarzı kış aylarında sadece tehlikeli olmakla kalmıyor, kış lastiklerinin ömrünü de olumsuz etkiliyor. Continental sürücülere ‘öngörülü sürüş tarzını’ benimsemelerini; öndeki araçla arada yeterli mesafe bırakmalarını ve trafik ışıklarına ve dur işaretlerine yaklaşıldığında fren yapmak yerine mümkün olduğunca yavaşlamalarını öneriyor.

Kullanılmayan lastiklerde deformasyonu önleme yöntemleri

Kış lastiklerinin ömrü yalnızca kullanım nedeniyle değil, kullanılmadıkları zaman bakım yapılmadığında da kısalıyor. Kış lastiklerinin uzun ömürlü olması için iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde bulundurulması tavsiye ediyor. Jantlı lastikler ise tercihen asılı halde ve normalin üstünde bir hava basıncında saklanabilir. Continental, lastiklerin profesyonel bir şekilde saklanması için bir bayi veya uzman servisten hizmet alınmasını öneriyor.

Lastik değişimi doğru zamanda yapılmalı

Lastikler, hangi mevsim için tasarlanmışlarsa yalnızca o mevsimde en yüksek güvenlik sağlayabiliyor. Bu nedenle lastiklerin sonbahar aylarında değiştirilmesini tavsiye eden Continental, +7 ve daha düşük sıcaklıklar yaşanmadan kış lastiklerine geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sürücüler, kış aylarında lastiklerin belirli fonksiyonlarından yararlanmanın yanı sıra ortam ısısının lastiklere zarar vermesini de önleyebiliyorlar. Çünkü yaz lastikleri daha soğuk koşullarda daha hızlı aşınmaya maruz kalıyor.