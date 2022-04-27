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Continental inovatif teknolojili iki yeni yaz lastiği ile yollarda!

Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, ileri teknoloji ve Alman mühendisliği ile geliştirdiği iki yeni yaz lastiğini tanıttı. Continental’in yeni spor lastiği SportContact 7 yüksek performanslı lastik segmentinde farklı boyut ve ağırlıktaki araçlar için özel olarak tasarlanan ilk lastik olarak öne çıkıyor. Yeni UltraContact deseninde yer alan ve dalgaların yoğunluğunu ve sertliğini azaltan dalga kıranlardan esinlenen gürültü kırıcılar, su tahliyesini engellemeden gürültü emisyonunu azaltmasıyla fark yaratıyor.

Otovitrin 27.04.2022, 14:50
Continental inovatif teknolojili iki yeni yaz lastiği ile yollarda!

Continental Türkiye, üstün performanslı iki yeni yaz lastiğini tanıttı. UltraContact ve SportContact 7, inovatif özellikleriyle öne çıkıyor. UltraContact, özel olarak geliştirilen YellowChili hamuru bileşenleri sayesinde yol yüzeyine iyice kenetlenerek iyi bir kalkış, hassas direksiyon tepkisi ve güvenli fren mesafeleri için önemli olan yüksek kavrama seviyesi sağlıyor. Yeni SportContact 7 ise asimetrik, uyarlanabilir sırt tasarımı ile kuru ve ıslak yollara uyum sağlayabiliyor. Bu sayede sürüş özellikleri daha yüksek hızlarda bile sürekli olarak iyi ve güvenli bir seviyede kalıyor. 

Dalga kırıcılar sayesinde gürültüyü azaltıyor

Continental lastik mühendislerinin UltraContact için özel olarak tasarladığı sırt bölgesi, aşınmayı azaltarak lastiğin ömrünü uzatıyor. Sağlam sırt olukları ile birleşen yüksek sayıda kılcal kanal, su tahliyesini hızlandırarak yağışlı havalarda kısa fren mesafelerini garanti ediyor. UltraContact’In sırt kuşakları arasındaki kanallara yerleştirilen dalga kırıcılar su tahliyesini engellemeden gürültü emisyonunu azaltıyor. Bu eğimli kılcal kanal konsepti, su tahliyesini hızlandırarak yağışlı havalarda kısa fren mesafelerini de garanti ediyor.

Yeni tasarlanan yanak bölgesi de gelecek nesil Continental lastiklerinin yeni dört kesitli tasarımını ilk kez sergiliyor. Ürün adının sırt kanallarından da görülebilmesi ise lastiğin bir diğer yeni özelliği.

Şimdiden test şampiyonu

Yeni SportContact 7 ise üç yeni teknik detayıyla öne çıkıyor. Adaptif sırt tasarımı kuru ve ıslak yollara uyum sağlarken, boyuta özel sırt tasarımı ile her araçta maksimum sürüş keyfi sunuyor. Ayrıca her türlü yol koşulunda maksimum kavrama sağlayan BlackChili teknolojisine sahip sırt bileşimi, asimetrik profiline göre uyarlandı. Continental‘in lastik performans standartlarını yeniden tanımlamak ve yeni amiral gemisi olan lastiğinin sürüş özelliklerine yüksek düzeyde güvenlik katmak için geliştirdiği SportContact 7,  katıldığı ilk test olan Tyre Reviews 2022 Ultra Yüksek Performans testinden de galibiyetle döndü. SportContact 7,  kısa bir süre önce Ford Puma, Maserati Ghibli, Levante ve Quattroporte için orijinal ekipman onayı da aldı.

Yeni SportContact 7, yüksek performanslı lastik segmentinde her bir araç tipi için özel olarak tasarlanmış ilk lastik olarak öne çıkıyor. Continental’in önceki popüler deseni ile kıyaslandığında, yeni SportContact 7‘nin kilometre performansında yüzde 17, yarış pistindeki performansında yüzde 10, ıslak zeminde frenleme mesafesinde yüzde 8 ve kuru fren mesafesinde yüzde 6 daha iyi sonuçlar elde edildi.

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