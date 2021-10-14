Continental inovasyonla geçen 150. yılını kutluyor 

1871 yılında yumuşak kauçuk ürünler ve kauçuklu kumaşlar üretmek üzere kurulan Continental, o günden bugüne 150 yıldır inovasyon ve fark yaratan yenilikleriyle dolu yolculuğuna devam ediyor. Şirket, 150. yılında da endüstriler arasındaki engelleri ortadan kaldırarak nasıl bu kadar uzun süredir başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Continental’in bir buçuk asırlık başarı öyküsü yazdığını söyleyen Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, “8 Ekim 2021‘de Continental’in kuruluşunun 150. yıldönümünü kutladık. Bu kutlama vesilesiyle Continental’in bir buçuk asra yayılan başarısını, yıllar içindeki değişimini ve 150 yıllık büyüme hikayesini de anma şansımız oldu. Mobiliteye olan tutkumuz ve 150 yıllık köklü tarihimiz bizi bugün olduğumuz konuma yani alanında öncü uluslararası bir teknoloji haline getirdi. Bugüne kadarki tüm başarılarımızla gurur duyuyoruz“ dedi.

Otonom sürüşte çığır açan fikirler

Mobilite, kurulduğu günden beri Continental'in kalp atışları oldu. Continental, Şeffaf Treyler, Gelişmiş Radar Sensörleri ve yenilikçi Başüstü Göstergeleri gibi ödüllü ürünlerle otomobilleri daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Günümüzde Continental, otonom sürüşü destekleyen yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Halen kapalı pistlerde test aşamasında olan CUbE - “Continental Urban Mobility Experience” - yolcuları istedikleri yere güvenli bir şekilde ulaştırmak için bir akıllı telefon uygulaması ile etkinleştirilebiliyor. Ayrıca, araştırmacılar otoyolda otomatik sürüş ve otoparkta otomatik rehberlik potansiyelini araştırıyorlar. Sürücüye olan ihtiyacın ortadan kalkması, otomobil iç aksamı ilgili fikirlere de ilham veriyor: Continental mühendisleri, aracın içini oturma odası kadar rahat ve davetkâr bir mekâna dönüştürebiliyor.

Lastikleri mobiliteye uygun tasarlıyor

Continental, araçları yola bağlayan lastikte de lider konumda. Kauçuk endüstrisinde öncü olan Continental, 1892'de bisikletler için pnömatik lastikler üretmeye başladı. Bu yeni tip lastik, kaldırım taşlarının üzerinden geçmeyi güvenli ve konforlu hale getirdi. 125 yılı aşkın bir süre sonra, Continental Lastikleri günümüzün mobilitesi için lastikleri baştan tasarlamaya devam ediyor. Bugün, Continental'in dünya rekorları kırdığı elektrikli araçlar da buna dâhil. Elektrikli bir kamyonun Continental lastikleri ile şarj molası vermeden kat ettiği en uzun mesafe GUINNESS Dünya Rekorları™ arasına da girdi. Bu elektrikli kamyon, DPD Switzerland ve Futuricum iş birliği ile otoyolda seyredilen hızlarda yaklaşık 10 saatlik kesintisiz sürüşe denk gelen toplam 682,88 mil yol kat etti.

Tarihi boyunca premium lastik üreticisi olarak bilinen Continental bugün dünya genelinde her 4 araçtan 3‘ünü Continental lastikleri veya otomotiv teknolojileri ile donatıyor. Şimdi de Continental, dünyaya lastiklerin bir sonraki hedefini gösteriyor: Karahindiba. Bu çiçekli bitki, Continental Grubu‘nda lastiklerin geleceğinin önemli bir bileşeni olarak görülüyor. Tasarım ekibi, sırt bölgesinde %100 karahindiba doğal kauçuğundan yapılan polimerlerin kullanıldığı ilk lastikleri üretti.

Continental'in etkisi yol dışında da hissediliyor. Şirket, İleri Dinamik Çözümler, Taşıma Çözümleri, Endüstriyel Akışkan Çözümleri, Mobil Akışkan Sistemleri, Güç Aktarım Grubu ve Yüzey Çözümleri için ürünler geliştiriyor. Bu çalışmalardan tarımdan endüstriyel tesis mühendisliğine kadar pek çok farklı sektör faydalanıyor.

Continental'in 150 yıldır devam ettiği inovasyon ve fark yaratma yolculuğu hakkında daha fazla bilgi için https://www.continental.com/en/company/history/150-years/ adresini ziyaret edebilirsiniz.