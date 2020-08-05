Continental'in yaza özel indirim kampanyası devam ediyor

Continental’in, Yaz, Dört Mevsim binek, SUV, 4x4, kamyon, van grubu ve hafif ticari lastik grubunda geçerli olan yaza özel indirim kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Continental’den yaza özel indirimler

31 Ağustos’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Continental, hafif ticari ve van grubu araç lastiklerinde lastik başına 50 TL indirim imkanı sunuyor. Continental bayi ve lastikevlerinde geçerli olacak indirim kampanyası, minimum 2, maksimum 6 adet lastik alışverişlerini kapsıyor.

Continental ile ‘Güzel Günler Yolda’

Ayrıca Continental’in “Güzel Günler Yolda” sloganıyla başlattığı yaza özel indirim kampanyası da devam ediyor. Yaz, Dört Mevsim Binek, SUV ve 4x4 araç lastikleri 300 TL’ye varan indirimle sürücüleri bekliyor.

Kamyon grubu lastiklerinde 150 TL’ye varan indirim fırsatı

Kamyon lastiklerine yönelik indirim kampanyasında ise 17,5 inç, 19,5 inç ve 22,5 inç Continental ve Matador marka kamyon grubu lastiklerinde 150 TL’ye varan indirim fırsatı bulunuyor. Continental bayilerinde geçerli olan ve stoklarla sınırlı indirim kampanyası, minimum 1, maksimum 50 adet lastik alışverişlerini kapsıyor.

Bonus’a özel 8 taksit fırsatı

Sürücüler indirim kampanyalarından yararlanmanın yanı sıra aynı zamanda lastiklerini Bonus’a özel 8 taksit fırsatıyla satın alabiliyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye https://www.continental-lastikleri.com.tr adresinden ya da 444 8 258 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Bonus’a özel taksit avantajı içinse www.bonus.com.tr ve www.flexi.com.tr’yi’den bilgi alınabiliyor.