Continental CES 2022’de ‘Mobilitenin Geleceğini’ Sergileyecek

Continental, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2022 Fuarı‘nda, günümüzün mobilite konseptlerinin uygulamalı çözümleriyle geleceğe bir bakış sunacak. Mobilite teknolojisi alanında 12. CES İnovasyon Ödülü’nü kazanan Continental, ödül alan teknolojilerini de CES 2022 Fuarı’nda sergileyecek.

Arabanın tekerlekli bilgisayara dönüşümü

Araç teknolojisinin tamamen bağlantılı, otomatik ve yazılım tanımlı araçlara dönüşümüyle Continental, sunucu tabanlı mimariler için kapsamlı çözümler sunan ve Volkswagen'in ID elektrikli araç serisiyle Body adında Yüksek Performanslı Bilgisayarı (HPC) piyasaya çıkaran ilk tedarikçi olarak gelişmelere öncülük ediyor. HPC'lere dönük modüler platform çözümleri de sunmaya başlayan Continental'in, gövde ve araç kontrolü alanında fonksiyon ve özellikleri barındıran ilk etki alanları arası HPC sistemi, gelecekte büyük bir Çinli araç üreticisinin elektrikli araçlarına entegre edilecek. Yakın gelecekte araç üreticileri Continental’in modüler platform çözümleri arasından araç mimarilerine en uygun olanı seçebilecek.

Continental, Continental Automotive Edge Framework tabanlı yazılım ve güçlü BT altyapısının yeni fonksiyonlarla mobiliteyi nasıl dönüştürdüğünü de gösterecek. Aracı buluta bağlayan bu modüler donanım ve yazılım platformu, yazılım yoğun sistem fonksiyonlarının geliştirilmesi, temini ve devamı için çok sayıda seçenek sunuyor.

Kullanıcı deneyimini geliştiren tasarımlar

Continental, sorunsuz ve yenilikçi bir mobilite deneyimi hedefiyle gelişmiş fonksiyonlardan ödün vermeden sadeliği ve güvenliği öne çıkaran ShyTech ekranları gibi tasarım, yenilik ve fonksiyonellik açısından en yeni çözümlerini de CES 2022’de sergileyecek. Continental'in ShyTech ekranları, "boş" siyah bir ekran yüzeyi veya görünürde çok sayıda düğme yerine, ağaç dokusu, karbon fiber veya deriyi andıran şık yüzeyleriyle kokpit tasarımını daha çekici hale getiriyor. Ekran, gösterge paneli boyunca uzanan sütundan sütuna bir çözüm olarak veya ekranların daha önce kullanılmadığı yerlerde sürücüler ve yolcular için tamamen yeni interaktif alanlar yaratmak amacıyla kullanılabiliyor.

Günümüzün önemli trendlerinden biri olan araç içi ekranların büyümesi, sürücüler açısından karışıklığa yol açabiliyor.Continental, CES Fuarı‘nda sürücünün dikkat dağınıklığını azaltırken ön koltuktaki yolcuyu eğlendirmeyi amaçlayan ödüllü Değiştirilebilir Gizlilik Ekranını da ilk kez tanıtacak. Bu teknoloji sayesinde yolcular, sürücünün görüş alanının dışında, videolar veya bilgi eğlence sistemi gibi multimedya içeriklere ulaşabiliyor. Özel modda güçlü bir arka ışık, içeriği yalnızca yolcuların görüş açısından tam görünür hale getiriyor. Sürücü ve yolcunun gerektiğinde ekranı genel moda alarak trafiğin izin verdiği ölçüde seçilen içeriği deneyimlemesi de mümkün.

Şeffaf Araç ve V2X trafik güvenliğini artırıyor

Continental'in Şeffaf Araç teknolojisi, sürücülere bir aracın çevresini tam olarak görme olanağı sağlıyor. Continental'in tescilli algoritmasını kullanan bu teknoloji, dört kamera ile aracın çevresinden yakaladığı görüntüleri bir kontrol ünitesi aracılığıyla birleştiriyor. Sonuç olarak, düşük hızlarda daha güvenli manevra ve park imkânı sağlayan, her açıdan kapsayıcı bir çevre görüşü elde ediliyor. Continental'in Şeffaf Araç teknolojisi, sürücülere kazandırdığı yeni bakış açısıyla güvenliği artırarak kazaları azaltabilir.

Araçtan Her Şeye (V2X) teknolojisi ise Kolektif Algı sayesinde trafik güvenliğini daha farklı bir şekilde artırıyor. Kolektif Algı, yeni V2X mesaj standartlarından bilgi toplayarak araçların ve sürücülerin etrafı başkalarının gözüyle görmelerine imkân sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde trafikte yaşanan ölümlerin %50'sinden fazlasını oluşturan yaya ve hayvanların yanında bisiklet, scooter, kaykay ve motosiklet kullanıcıları gibi savunmasız yol kullanıcılarına sağladığı fayda, bu sistemin önemini artırıyor.

Ters yönden gelen sürücülerin karıştığı çarpışmalar, ABD’de her yıl yaklaşık 400 kişinin öldüğü kazalar arasında yer alıyor. Continental, CES 2022’de risk altındaki sürücüleri yanlış yönden gelen araçlar konusunda uyararak güvenliği artıran Wrong Way Driver (Ters Yön Uyarı) sisteminin bir demosunu sunacak Yanlış yönde seyreden bir sürücünün konumu, hızı ve hareket yönü hakkında erken uyarılar, sürücülerin zamanında güvenlik önlemleri almasını mümkün hale getiriyor .

İş ortağı AEye ile birlikte Continental, HRL131 uzun menzilli LiDAR'ı da görücüye çıkarıyor. Bu hassas algılama teknolojisi, otonom mobilitenin geleceğini belirleyen önemli bir bileşen. Sistemin tek sensörü, yüksek hızla seyredilen otoyoldan yoğun şehir içi yol senaryolarına kadar, en zorlu ve dinamik ortamlarda otonom sürüş için tasarlandı. 2024'te üretimine başlanması planlanan HRL131, Continental'in halen seri üretimde olan kısa menzilli radarı LiDAR HFL110'den sonra otomotiv pazarında seri üretimi yapılan dünyanın ilk yüksek çözünürlüklü, uzun menzilli katı hal sensörü olacak.

Odak noktası sürdürülebilirlik

Continental, CES 2022 Fuarı‘nda Conti GreenConcept adını verdiği sürdürülebilir konsept lastiğinin de tanıtımını yapacak. Premium lastik üreticisinin bu konsept çalışması, sürdürülebilir binek lastiklerin geliştirilmesine yönelik mevcut ve yeni teknolojik yaklaşımlara dayanıyor. Continental, bu bütünleştirici ve sürdürülebilir konsepti ile lastik değer zincirindeki her halkada kaynak tüketimini en aza indirmeyi amaçlıyor. Continental, 2030 yılına kadar ekolojik ve sosyal sorumluluk açısından en yenilikçi lastik şirketi olmak gibi iddialı bir hedefle, en geç 2050 yılına kadar lastik ürünlerini yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi taahhüt ediyor.