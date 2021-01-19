Continental akıllı dijital lastikleri ile dünya liderliğini hedefliyor

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental Lastik Grubu, “Vision 2030” stratejik programını açıkladı. Buna göre Continental özellikle Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında payını artırarak, binek ve hafif ticari lastik segmentinde, elektrikli araçlar için lastikler ve ultra yüksek performanslı lastiklerle pazarda dünya genelinde büyümeye odaklanıyor. Conti360° filo hizmetleri, kamyon ve otobüs lastikleri segmentinde tüm bölgelerde lokomotif rolü üstlenecek. Çok sayıda farklı endüstriyel kullanım alanına ilave olarak bisiklet, motosiklet ve yarış lastiklerini de içeren Continental'in Özel Lastikler iş kolu ise tarım lastikleri pazarında da kayda değer bir büyüme hedefliyor.

Akıllı dijital lastikleri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle pazarda fark yaratacak

Lastik Grubu Başkanı ve Continental Yönetim Kurulu Üyesi Christian Kötz, “Mükemmel lastik, bizim DNA'mızda var, öyle de kalacak. Bu sayede dünyada lider lastik üreticileri arasında girdik. Şimdi ‘Vision 2030’ stratejik programımızla güçlü konumumuzu daha da ileriye taşımaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde akıllı dijital lastik çözümlerimizi ve iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizi hayata geçirmemiz, başarımızda belirleyici olacak, böylece pazarda fark yaratabileceğiz. Yeni ‘Vision 2030’ stratejik programı, organizasyonumuzu sistematik olarak müşteri odaklı çözümler geliştirecek şekilde yapılandırmak ve müşteri ihtiyaçlarını tüm faaliyetlerimizin merkezine yerleştirmek konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor” dedi.

Şu anda dünyanın en büyük üçüncü binek lastiği ve dördüncü kamyon lastiği üreticisi konumunda bulunan Continental, premium binek, kamyon ve özel lastik portföyüyle lastik teknolojisinde en üst yenilikçi performansı temsil etmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda üretim ağında dünya genelinde büyümesini sürdüren şirketin son teknoloji üretim sistemleri, gelecekte daha verimli ve çevreye dost üretimi destekleyecek.

Dijital çözümlerde dünya lideri olmayı hedefliyor

Continental, sistematik olarak yeni iş modelleri geliştirmeye ve premium lastiklere odaklanan akıllı dijital çözümlerle eksiksiz bir ekosistem yaratmaya devam edecek. Mobilite sektöründe dünyanın en büyük elektronik, sensör sistemleri ve yazılım tedarikçilerinden biri olan Continental, bu konuda önemli bir rekabet avantajına sahip. Şirket, müşteriler ve diğer teknoloji firmaları ile sistematik olarak iş geliştirme ortaklıkları da yapıyor. Bu yaklaşımla, Lastik Grubu 2030 yılına kadar hizmet tabanlı dijital çözümlerde dünya lideri olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanında da iddialı hedefler peşinde koşan Continental, 2030 yılına kadar lastik sektöründe en yenilikçi üretici olmayı hedefliyor. Bu düşünceyle, 2020 Nisan ayında dünya genelinde devam eden tüm proje ve faaliyetler, yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik Departmanı altında toplandı. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla yürütülen ticari faaliyetler, uzun yıllardır Continental'in kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Bu faaliyetler, iklim değişikliği, düşük emisyonlu mobilite, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tedarik zincirleri gibi stratejik konular etrafında yoğunlaşarak değer zincirinin tüm aşamalarını kapsıyor.

2050 yılına kadar lastiklerde yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanılacak

Continental, üretim, kullanım ve geri dönüşüm açısından geleceğin enerji verimliliği daha yüksek ve çevre dostu lastiğine ulaşmak için sistematik olarak yeni teknolojiler, alternatif malzemeler ve çevreye uyumlu üretim süreçleri alanlarında Ar-Ge’ye yatırım yapıyor. Lastik üreticisi, bu çalışmalar sayesinde 2050 yılına kadar lastik ürünlerinde kademeli olarak yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanmayı hedefliyor. Lastik Grubu, su ve enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımında da sektörünün lideri konumunda. Bugün Continental, üretilen her ton lastik başına endüstri ortalamasından yüzde 55 daha az su ve yüzde 17 daha az enerji tüketiyor. 2030 yılına kadar ise ek olarak yüzde 20 daha tasarruf sağlamayı hedefliyor.