ÇİP KRİZİNDE RÜZGARIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz eylül ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Eylül ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar için verilmiş.

Eylül boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %70’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

arabam.com’da verilen ilanların %20’sini Renault oluşturuyor. Renault markasını %19 ile Fiat izliyor. Böylece ocak ayından beri Fiat, ilk defa Renault’a bu kadar yaklaştı. Fiat markasını da sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında eylül ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Eylül Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %21 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

Eylül Ayında En Çok 2012, 2017, 2015 ve 2011 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da eylül ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,5 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2017, 2015 ve 2011 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14,1’ini oluşturuyor.

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %53’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı eylül ayında %27 oran ile 50.000 TL - 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlar ise eylül ayında ilanların %25,9’unu oluşturuyor.

İlanların Vites Tipine Göre Dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Eylül ayında düz vitesli araçlar ilanların %67’sini oluşturuyor, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %16’sını oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %16.

Benzinli ve Dizel Araçlar Eylül’de Daha Çok Tercih Edildi

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, LPG’li araçların eylül ayında ilan oranı %25,84 oldu. Dizel motorlu araçlar %54,14 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. Benzinli araçlar ise ilanların 19,87’sini oluşturuyor. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar oluşturuyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlarda Yoğunluk Devam Ediyor

İkinci el ilan piyasasında eylül ayında en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %16.