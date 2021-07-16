ÇİP KRİZİ VE BAYRAM İKİNCİ ELİ HAREKETLENDİRDİ

Ülgür 2021 yılının ilk altı ayı için ise şu değerlendirmede bulundu:

“Pandemi ve sıfır otomobil kampanyalarının sürdüğü Ocak ve Şubat aylarında durgun bir seyir izleyen Pazar, Mart ayıyla birlikte mevsimsel satış adetlerini yakalayarak toparlanmaya başlamıştı. Piyasa, Mayıs ayında uygulanan kısıtlama dönemi sonrası Haziran ayıyla birlikte gerek fiyat gerekse satış adedi olarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. Fiyatların yükselişine baktığımızda ise 21 Mart sonrası hızlı kur artışını takiben sıfır otomobil satan markaların fiyatlara arka arkaya zam yapmaları neden oldu. Şimdi ise kampanyalarının sona ermesi ve sıfır otomobillerdeki yükselen fiyatlar, tüketiciyi yeniden ikinci el otomobile yöneltti. Showroom trafiği arttı. Ayrıca telefonlarımız da susmuyor.”

Çip Krizi İkinci Elde Satışları Artıracak

Otomobil üretimini yavaşlatarak tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ülgür, otomobil arzında sorunların devam etmesiyle ikinci el otomobillerin değerleneceğini belirtti. Özellikle 1-3 yaş aralığındaki araçların tercihte ön plana çıkacağını ve fiyatlarının daha da yükseleceğini ifade eden Ülgür, kurlardaki yukarı-aşağı aşırı hareketler ve olası sıfır araç ÖTV barem düzenlemelerinin de ikinci el otomobil satışlarında yılın ilk yarısından daha yüksek bir oranda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Faizler Yüksek Seyrediyor

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 2021 yılında kredi faiz oranlarının ise oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekleyerek “Aylık ortalama yüzde 1.75-2 aralığındaki faiz oranları kredi kullanımını cazip kılmıyor. Diğer yandan Temmuz ayı başında, kredi vadelerindeki düzenleme ve kredi kullanım oranlarının düşürülmesi pazarı olumsuz etkiledi. Vadelerin kısalmasının yanı sıra, ödenecek peşinatların da artmasıyla birçok satış iptal oldu. Sektörün daha iyi bir geleceğe ulaşması için finansal çözümler konusunda mutlaka farklılık yaratılması gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.