Çip krizi otomotiv sektörüne ağır yara açacak

Koronavirüs pandemisiyle birlikte Otomotiv sektörü zor zamanlar geçirmeye başladı. Şirketler yarı iletken temininde zorluk yaşarken fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Üretimin aksaması nedeniyle otomotiv şirketleri yıllık hedeflerinin de gerisinde kalmış oldu.

AlixPartners tarafından yapılan araştırma sonucunda bu yıl küresel çapta otomotiv üretiminin 7.7 milyon azalacağı öngörüldü. Daha önceden yapılan araştırmada ise bu rakam 3.9 milyon adet olmuştu.

ÇABALARA RAĞMEN KRİZ DERİNLEŞİYOR

Çip krizinin önüne geçişmesi için çalışmalar yapılsa da sorunlar artarak devam ediyor. Otomotiv üreticileri çip stoklarını tüketti ve açığı kapatacak alanın da kalmadığını belirtiyorlar.