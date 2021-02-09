Çinli otomobil üreticisi Geely satışlarını yüzde 40 arttı

Çinli otomobil üreticisi Geely, Ocak ayında ürün satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, Ocak ayında satışların Aralık ayına göre yüzde 1 artarak 156 bin 326 adete yükseldiği kaydedildi.

Satılan arabaların 4 bin 289'unun yeni enerjili araç olduğu da vurgulanan açıklamada, şirketin bu yıl 1 milyon 530 bin adet olarak belirlenen yıllık satış hedefinin yüzde 10'undan fazlasının gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Ocak ayında Geely’nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 343 artışla 10 bin 31 adete çıktığının altı çizildi.