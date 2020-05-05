Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
98731
ALTIN
386.541
DOLAR
7.0775
STERLİN
8.8218
EURO
7.6658

Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!

Bazı Çinli şirketler, yeni tip corona virüs de dahil olmak üzere bakteri ve virüslerin bulaşmasını engelleyen özelliklere sahip yeni otomobil modelleri üretmek için çalışıyor. Bunlardan biri olan Geely, sürücüleri zararlı patojenlerden korumak için çeşitli özellikler vaat eden 'Sağlıklı Araba Projesi' adı altında 52 milyon dolarlık bir girişim başlattı.

Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!

Bazı Çinli şirketler, yeni tip corona virüs de dahil olmak üzere bakteri ve virüslerin bulaşmasını engelleyen özelliklere sahip yeni otomobil modelleri üretmek için çalışıyor. Bunlardan biri olan Geely, sürücüleri zararlı patojenlerden korumak için çeşitli özellikler vaat eden 'Sağlıklı Araba Projesi' adı altında 52 milyon dolarlık bir girişim başlattı.

05 Mayıs 2020 Salı 12:31
2011 Okunma
Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!

Çinli otomobil şirketi Geely, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği 'Sağlıklı Araba Projesi'ni duyurdu. Geely, yolcuları virüslerden ve bakterilerden korumak için pek çok özellik vaat eden 52 milyon dolarlık bir girişim başlattı.

ÖZEL HAVA FİLTRESİ OLACAK

Projede yer alan otomobiller, tıbbi yüz maskeleriyle aynı derecede partikül ve aerosol taraması sağlayan  G-Clean Akıllı Hava Arıtma Sistemi (IAPS) adı verilen özel bir hava filtrasyon sistemi ile gelecek.

ÇOK DOKUNULAN YÜZEYLER ANTİ VİRAL MALZEMEDEN YAPILACAK

BBC’ye konuşan bir şirket yöneticisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanlar arabalarını ikinci evleri olarak görüyor ve burada çok zaman geçiriyor. Sadece daha sağlıklı ürünler üreterek tüketici talebini karşılayabiliriz '' açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, şirket 'klima sistemlerindeki ve düğmeler ve kapı kolu gibi sık dokunan yüzeylerde anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahip çevresel olarak sürdürülebilir malzemeler kullanacağını açıkladı.

Geely, yeni tasarım değişikliklerine ek olarak, personelinin virüse maruz kalmasını en aza indirmek için araba anahtarlarını müşterilerine temassız bir şekilde teslim edeceğini belirtti.

Çin'deki diğer bazı otomobil üreticileri de Covid-19’a karşı önlemlerin bulunduğu araçlar üzerinde çalışmaya başladı.

TÜKETİCİLERE UYARI

SAIC isimli otomobil şirketi,  araçlarının havalandırma menfezlerine bir ultraviyole lamba ekleme seçeneği sunacak. Şirket lambaların ana kabinde dolaştırılan havayı sterilize edeceğini öne sürdü.

Guangzhou merkezli GAC adlı diğer bir otomobil şirketi ise , virüslere ve bakterilere karşı korumaya yardımcı olacağını söyleyen kendi hava filtrasyon sistemini tanıttı. Diğer taraftan, 2015 yılında Tesla, ince tanecikli madde ve gaz kirleticilerinin yanı sıra bakteri, virüs, polen ve küf sporlarını en az % 99.97 oranında temizlemeyi vaat eden ayrıntılı bir hava filtreleme sistemi olan 'Bioweapon Defense Mode'u tanıtmıştı.

 Ancak bazı uzmanlar, şirketlerin  tüketicilere ürün ve hizmet satmak ve için corona virüs krizini fırsata çevirebileceği konusunda uyardı. İngiltere’de Çin Market Araştırma Kurulu Başkanı Shaun Rein BBC’ye yaptığı açıklamada,  “Doktor veya bilim insanı değilim, ancak tüketicilerin; ürünlerinin virüs bulaşmalarını, özellikle Covid-19’u engellediğini söyleyen şirketler konusunda ihtiyatlı olmaları konusunda uyarıyorum” dedi.

KÜRESEL BİR TREND OLACAK

Öte yandan, Frost & Sullivan firmasının endüstri analisti Vivek Vaidya'ya göre, bu yeni özellikler muhtemelen dünyadaki diğer otomobil üreticileri tarafından dikkate alınacak.

 Vaidya, “Bu özelliklerin gelişimi zaten söz konusuydu, ancak corona virüs pandemisi daha fazla ivme sağladı. Bu sadece Çin ile sınırlı kalmayacak, küresel bir trend olacak” açıklmasını yaptı.

Son Güncelleme: 05.05.2020 12:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
2020 Model Stelvio Türkiye’de Satışa Sunuldu!
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
Peugeot’nun iki modeline 2020 Red Dot Tasarım Ödülü
ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi
ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi
TOYOTA RAV4’ün Global Satışları 10 Milyon Adedi Aştı
TOYOTA RAV4’ün Global Satışları 10 Milyon Adedi Aştı
Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri’nde Porsche Taycan’a çifte ödül
Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri’nde Porsche Taycan’a çifte ödül
Toyota ve BYD, Elektrikli Araç Geliştirmek İçin Yeni Şirket Kurdu
Toyota ve BYD, Elektrikli Araç Geliştirmek İçin Yeni Şirket Kurdu
Hyundai Assan’dan kapınızdaki servis ve ücretsiz dezenfektasyon
Hyundai Assan’dan kapınızdaki servis ve ücretsiz dezenfektasyon
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim