Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!

Çinli otomobil şirketi Geely, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği 'Sağlıklı Araba Projesi'ni duyurdu. Geely, yolcuları virüslerden ve bakterilerden korumak için pek çok özellik vaat eden 52 milyon dolarlık bir girişim başlattı.

ÖZEL HAVA FİLTRESİ OLACAK

Projede yer alan otomobiller, tıbbi yüz maskeleriyle aynı derecede partikül ve aerosol taraması sağlayan G-Clean Akıllı Hava Arıtma Sistemi (IAPS) adı verilen özel bir hava filtrasyon sistemi ile gelecek.

ÇOK DOKUNULAN YÜZEYLER ANTİ VİRAL MALZEMEDEN YAPILACAK

BBC’ye konuşan bir şirket yöneticisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanlar arabalarını ikinci evleri olarak görüyor ve burada çok zaman geçiriyor. Sadece daha sağlıklı ürünler üreterek tüketici talebini karşılayabiliriz '' açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, şirket 'klima sistemlerindeki ve düğmeler ve kapı kolu gibi sık dokunan yüzeylerde anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahip çevresel olarak sürdürülebilir malzemeler kullanacağını açıkladı.

Geely, yeni tasarım değişikliklerine ek olarak, personelinin virüse maruz kalmasını en aza indirmek için araba anahtarlarını müşterilerine temassız bir şekilde teslim edeceğini belirtti.

Çin'deki diğer bazı otomobil üreticileri de Covid-19’a karşı önlemlerin bulunduğu araçlar üzerinde çalışmaya başladı.

TÜKETİCİLERE UYARI

SAIC isimli otomobil şirketi, araçlarının havalandırma menfezlerine bir ultraviyole lamba ekleme seçeneği sunacak. Şirket lambaların ana kabinde dolaştırılan havayı sterilize edeceğini öne sürdü.

Guangzhou merkezli GAC adlı diğer bir otomobil şirketi ise , virüslere ve bakterilere karşı korumaya yardımcı olacağını söyleyen kendi hava filtrasyon sistemini tanıttı. Diğer taraftan, 2015 yılında Tesla, ince tanecikli madde ve gaz kirleticilerinin yanı sıra bakteri, virüs, polen ve küf sporlarını en az % 99.97 oranında temizlemeyi vaat eden ayrıntılı bir hava filtreleme sistemi olan 'Bioweapon Defense Mode'u tanıtmıştı.

Ancak bazı uzmanlar, şirketlerin tüketicilere ürün ve hizmet satmak ve için corona virüs krizini fırsata çevirebileceği konusunda uyardı. İngiltere’de Çin Market Araştırma Kurulu Başkanı Shaun Rein BBC’ye yaptığı açıklamada, “Doktor veya bilim insanı değilim, ancak tüketicilerin; ürünlerinin virüs bulaşmalarını, özellikle Covid-19’u engellediğini söyleyen şirketler konusunda ihtiyatlı olmaları konusunda uyarıyorum” dedi.

KÜRESEL BİR TREND OLACAK

Öte yandan, Frost & Sullivan firmasının endüstri analisti Vivek Vaidya'ya göre, bu yeni özellikler muhtemelen dünyadaki diğer otomobil üreticileri tarafından dikkate alınacak.

Vaidya, “Bu özelliklerin gelişimi zaten söz konusuydu, ancak corona virüs pandemisi daha fazla ivme sağladı. Bu sadece Çin ile sınırlı kalmayacak, küresel bir trend olacak” açıklmasını yaptı.