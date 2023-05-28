Chery Türkiye Satış Sonrasında da İddialı!

Mart 2023’te Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Chery, sunduğu satış sonrası hizmetleri ile iddiasını sürdürüyor. Türkiye’nin 19 ilinde 26 bayisinde hizmet veren Chery Türkiye, Chery markalı ürünleri satın alan müşterilerine tüm yetkili satıcılarında satış ve satış sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Chery, yüzde 80’i aşan parça mevcudiyeti ile satış sonrası hizmet verirken stokta bulunmayan acil parçalar için her ay 4 kez uçak kargo ile tedarik sağlıyor. Bu da bulunmayan acil parçaların bir an önce müşteri araçlarına teminini önemli ölçüde hızlandırıyor.

OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO olmak üzere üç yeni SUV modelini mart sonunda Türkiye pazarında satışa sunan Chery Türkiye, 5 yıl veya 150 kilometrelik garantisiyle de dikkatleri çekiyor. Ayrıca Chery, satışını gerçekleştirdiği araçları 5 km’de yetkili servislerinde ağırlayarak, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyor. Bu bakımda genel bir check-up hizmeti verilirken müşterilerin tüm soruları yanıtlanıyor ya da araçlarla ilgili merak edilen konular aydınlatılıyor. Bununla birlikte müşterilerine Tur Assist şirketi ile 7/24 ücretsiz yol yardımı sunan Chery, 15 km/1 yıl bakım aralıkları ile satış sonrası hizmetini sürdürüyor. Zengin donanımları ve göz alıcı tasarımlarıyla yeni Chery modelleri! Chery TIGGO 8 PRO, 7 koltuklu yapısı ve 4,7 metreyi aşan uzunluğuyla orta boy lüks bir SUV olarak model ailesi içinde en üst konumda yer alıyor. Akıllı teknolojilerin zekice uygulandığı, yüksek güç üreten 1.6 TGDI motoru ve zengin donanımlı lüks dokusuyla markanın Türkiye’deki amiral gemisi pozisyonundaki TIGGO 8 PRO, SUV sınıfındaki standartları yeniden belirliyor.

Chery TIGGO 7 PRO, hem teknik yapısı hem de modaya uygun görünümü ile seçkin şehirliler için tasarlanan lüks bir SUV olarak öne çıkıyor. C segmentindeki SUV temsilci, TIGGO model ailesinin tasarım dilini koruyarak genç müşterilere hitap ediyor. En güncel teknolojilerle donatılan TIGGO 7 PRO, 12 inçlik LCD gösterge paneli, 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik LCD dokunmatik klima ekranı ile son derece modern ve yenilikçi kokpit tasarımıyla dikkat çekiyor. Chery OMODA 5, tasarımından fonksiyonel donanımlarına kadar her yönüyle, düzinelerce ülkede yapılan binlerce pazar araştırması sonucunda nihai halini aldı. Öncü moda akımlarından esinlenilen tasarımıyla OMODA 5, “Cross-Car” olarak adlandırılan yeni bir segment ortaya çıkarmayı hedefliyor. Son derece kapsamlı sürüş destek sistemlerini barındıran akıllı teknolojiler, yüksek sürüş performansının güvenle ve konforla gerçekleşmesini garanti ediyor.