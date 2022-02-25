Chery son çeyrekte geliyor!

Çin otomotiv endüstrisinin bir numaralı ihracat markası olan Chery, 2022 yılında Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Chery ilk etapta, ACTECO serisi, 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunacak. Bu modeller şu şekilde belirlenmiş; sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, 5 koltuklu kompakt, SUV Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8.

Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor. Bu döneme kadar olan süre içerisinde ise otomobillerin homologasyon başvuruları, bayi ve satış sonrası teşkilatının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak.

Chery’nin marka DNA’sının iki temelinden birini yüksek teknoloji, diğerini ise moda yaratacak tasarım anlayışı oluşturuyor. ACTECO motor ailesi Çin’in “En İyi 10 Motor”u arasına girme başarısını kazandı. Omoda 5 ile de Chery tasarımcıları, “Art in Motion” olarak adlandırılan ve akıcı çizgilerden oluşan tasarım felsefesini hayata geçirdi.

Çin'de on sekiz yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery, temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklandı. 20.794 patent başvurusunda bulunan Chery, 13.153 patent onayı alarak motor teknolojisinde 24 yıllık birikimiyle "Technology Chery"yi yarattı.

Chery, motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden alternatif enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere sahip. Bağımsız fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan ACTECO serisi motorları geliştiren Chery, Çin markalı yüksek performanslı motorlar alanındaki boşluğu doldurarak Çinli otomobil işletmelerinin motorlarıyla ilgili bağımsız Ar-Ge faaliyetlerinin artmasını sağladı. Şimdiye kadar, "Çinli Kalbe" sahip altı motor “En İyi 10 Motor” arasına girdi.