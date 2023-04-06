Chery OMODA, Yeni Yaşam Tarzı ve Yeni Yaklaşımla Kullanıcı Ekosistemini Geliştiriyor!

Yaşam hızı ve tarzının değişmesine bağlı olarak araç kullanıcılarının gereksinimleri de her geçen gün değişiyor, çeşitleniyor; geleneksel sedan veya SUV araçlar yerine, MPV’nin hacmine, SUV şasisine ve sedan konforuna sahip araçlara ihtiyaç duyan yeni bir kullanıcı grubu oluşuyor. Tüm bunların toplamında birden fazla araç modeli özelliklerinin “cross” adıyla tek bir araca entegre edilmesi önem kazanıyor. Chery’nin OMODA serisi de bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanıp, üretiliyor.

Yeni kullanıcı gereksinimlerine cevap verme

Chery OMODA 5, “cross platform, cross işlev ve cross tasarım” gibi özelliklere sahip bir model olarak pazarın yeni gereksinimlerini karşılama amacı ile ortaya çıkarıldı. Genç kullanıcılara daha fazla sürüş keyfi sunması ve genç kullanıcıların isteklerine, gereksinimlerine tam olarak cevap vermesiyle dikkat çekiyor. Chery’nin OMODA olarak adlandırdığı seri, kurulduğu andan itibaren, pazarı derinlemesine analiz etmek ve kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak için dünya genelinde 20’nin üzerinde ülkede/bölgede 1.000’in üzerinde anket gerçekleştirdi. “Kullanıcı odaklı ve küresel modeli birlikte yaratma” konseptiyle, tüm dünyadaki kullanıcılardan gelen gerçek geri bildirimlere dayanarak, tasarım, güç-aktarma sistemleri, teknoloji yapılandırması ve hatta ürün ismi dahil olmak üzere pek çok önemli süreç, bu veriler doğrultusunda şekillendirildi. Ayrıca “Art In Motion” tasarım konsepti de yine kullanıcılardan elde edilen geri bildirim doğrultusunda oluşturuldu. Hatta OMODA ismi bile dünya çapında 600’ün üzerinde öneri arasından, yine kullanıcılar tarafından seçildi. OMODA, “Modern” yaşam tarzı nedeniyle güzel görünümü ve ileri teknoloji algısını ön plana çıkarıyor. Kullanıcıların birlikte yaratma ruhunu temsil ediyor, ayırt edici, şık ve geleceğin ileri teknolojisini, moda trendine yönelik benzersiz anlayışı gösteriyor.

OMODA’nın O-UNIVERSE isimli kullanıcı ekosistemi geliştiriliyor

Chery’nin OMODA serisi, bir araçtan çok daha fazlasını sunmayı amaçlıyor. Sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir tür yaşam tarzı, kendini ifade etme ve bağımsız düşünme tutumu anlamına geliyor. OMODA’ya özel olarak sportif su ısıtıcısı, dış mekan kitleri, bisikletçi bilekliği, güneş kremi kutusu ve şık kafa bandı gibi eğlenceli, kişiselleştirilmiş yan ürünler de sunulmaya başlanıyor. Seyahat, macera, sosyal ağ, toplanma, yürüyüş ve diğer bazı yaşam senaryolarının birleşimi ile kullanıcı ekosistemi geliştiriliyor. OMODA, kullanıcılarla birlikte büyümek ve onlarla hareket etmek için O-UNIVERSE adında bir ekosistem kurdu. Yeni neslin havalı ve modaya uygun ihtiyaçlarını karşılamak için “O-Sport” alt platformu da inşa ediliyor. Ayrıca yaratıcılık ve ilham laboratuvarı aracılığıyla hem çevrim içi hem de çevrim dışı yeni düşüncelerin tanıtılmasını teşvik etmek için “O-Lab” geliştiriliyor. Bunun dışında kullanıcılar için özel kullanıcı grubu “O-Club” da kurdu. Ayrıca yeşil, düşük karbon emisyonlu, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir yaşam tarzı için ileri teknolojiyi savunmak üzere “O-Trip” de unutulmadı.

Çeşitli geliştirmeler için kanal oluşturma

OMODA’nın, paralel bir evrende gerçeklik, yaşam arasında geçiş yapmak ve seyahat etmek için bir araç kullanmaya benzeyen devrim niteliğindeki ekosistem deneyimiyle dünyanın geleneksel düzenini kırması ve geleceği öngörmesi bekleniyor. OMODA, aynı zamanda araç ürünlerinin eskisi kadar geleneksel olmayacağını, sonsuz olanaklara sahip olacağını gösteren çeşitli geliştirmelerle küresel otomobil pazarına yön vermeyi de taahhüt ediyor. “Kullanıcı odaklı küresel birlikte yaratma” konsepti, marka ve kullanıcılar arasındaki bağı sürekli geliştirecek ve beraberinde farklı özellikleri getirecek.