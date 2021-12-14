Chargesoft İş Geliştirme Direktörü ve Kurucu Ortağı Hakan Murteza: "Kendi markanızla şarj istasyon ağınızı kurma imkanı sağlıyoruz"

Gelecek geldi! Türkiye'nin ilk elektromobilite fuarı e-drive TURKEY, teknoloji ve elektrikli araç meraklıları ile sektörün farklı alanlarda hizmet veren firmalarını bir araya getirdi. Artık geleceğin değil bugünün aracı haline gelen elektrikli araçlar ve bu yeni sistemin tüm oyuncuları İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen e-drive TURKEY fuarında tanıtım ve iletişim imkanı buldu. Ülkemizin elektrikli araç çağına uyum sağlamasının önünü açacak altyapı imkanlarının da tanıtıldığı fuarın katılımcılarından biri de Chargesoft’tu.

Chargesoft İş Geliştirme Direktörü ve Kurucu Ortağı Hakan Murteza, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı…

Chargesoft olarak yeni bir firmasınız, kısaca kuruluş hikayenizi alabilir miyiz?

Yeni bir şirket olmakla birlikte daha öncesinde de elektrikli araçlar ekosisteminde bireysel olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımız vardı. Biz sektördeki tecrübelerimize istinaden eksiklikleri deneyimleyebiliyorduk. Özellikle elektrikli araç kullanıcılarının şarj ekosisteminde yaşamış olduğu birtakım eksiklikler tespit etmiştik, o eksiklikleri gidermek ve elektrikli araçlar ekosistemine faydalı olabilmek adına şirketimizi kurduk.

Yaptığınız işlerden kısaca bahseder misiniz?

En kısa şekliyle elektrikli araç operatörü olmak isteyen firmalar için şarj istasyonu yönetim platformu yapıyoruz. Bunu da kendi markamızla değil white-label olarak müşterimizin istediği logo ve kurumsal kimlikle yapabiliyoruz. Dolayısıyla da müşterimiz bu verdiğimiz hizmetle beraber isterse globalde, isterse ülke bazında ya da isterse küçük bir bölgede kendi şarj operatör ağını kurabiliyor.

Ağustos ayında yani sadece 4 ay önce kuruldunuz ve bu senenin son ayındayız, ancak yine de bu yıl için beklentilerinizi gerçekleştirebiliriz mi?

Biz aslında ülkemizdeki mevcut ekonomik sıkıntılardan dolayı yeni kurulan bir şirket olarak ilk 6 ay hatta bir sene içinde biraz zorlanarak çok fazla efor vermemiz gerektiğini öngörmüştük. Şu anda halihazırda bizim sistemimizi kullanan sahada 4 tane firmamız var. Bunlardan 2 tanesi lansmanını yapmış durumda. Örnek olarak şu anda bulunduğumuz Türkiye’nin ilk Elektromobilite fuarı olan e-drive Turkey fuarında bulunan B- CHARGE bizim alt yapımızla hizmet vermeye başladı. Bunun dışında 3 şirket daha var. Kendilerinin de yakında lansmanı yapılacak. Ancak gizlilik sözleşmesinden dolayı onlardan çok fazla bahsedemiyorum.

Ana konumuz elektrikli araçlar, peki bu konuda Türkiye şu anda bu sektörün neresinde?

Aslına bakarsanız Türkiye, dünya ile ölçeklendirdiğiniz zaman biraz geride gibi görünüyor. Bunun için birtakım nedenler var ama gün geçtikçe ilerleme kaydediyoruz. Şu anda Türkiye'de iki sene öncesinde yaklaşık 2 bin tane elektrikli araç varken şu anda yaklaşık 7 bin 500-8 bin adet civarında. Bu tabii 84 milyonluk bir nüfus için çok ama çok az aslında ama giderek büyüyeceği çok belli.

Şu anda sizin de bildiğiniz gibi ülkemizin TOGG diye bir girişimi var. 2022 yılı sonunda ilk aracın banttan çıkarılacağı varsayılıyor. Ben ülkemizdeki elektrikli araçlar ekosistemini TOGG’un lansmanından önce ve TOGG’un lansmandan sonra olarak ikiye ayırıyorum. TOGG lansmanından önce 5-10 sene içinde ancak böyle bir ekosisteme sahip olabiliriz diye düşünürken lansmandan sonra ile halkımızda elektrikli araçlar konusunda oluşan algıda seçicilikle birlikte bu sürecin çok kısa sürede istenen seviyeyeye geleceğini düşünüyoruz. Çünkü TOGG gelmeden bile önce bu altyapının belli bir seviyeye gelmesi gerektiğinin önemini biliyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarına öncelik verildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla da bu hizmeti verecek olan birçok firma daha mevcut ekosisteme eklenmek üzere.

Chargesoft İş Geliştirme Direktörü ve Kurucu Ortağı Hakan Murteza, Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı ile birlikte...

2022 hedef ve beklentilerinizi ve sektörel açıdan öngörülerinizi alabilir miyiz?

Biz şirketimizi kurarken global ölçekte var olmak üzere planlar yaptık. Dolayısıyla bizim şu aşamada Türkiye'de yaptığımız uygulamalar dışında hem İngiltere'de bir takım çalışmalar sürdürüyoruz, hem de dünyanın en büyük elektrikli araçlar pazarı olan Çin’deki araç ve şarj cihazı üreticileri ile bir takım çalışmalar içindeyiz. Çok yakında bunları duyurup Çin pazarından da pay almak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız. Aynı zamanda Avrupa’daki çeşitli ülkelerde de şarj ekosistemine de girmiş olacağız.

Türkiye'deki elektrikli araçlar ve şarj ekosistemleri ile ilgili regülasyonlar hazırlanıyor. Regülasyonların netleşmesiyle birlikte yeni oyuncuların büyük holdinglerin de sektöre gireceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda sektördeki iş hacminin epey artacağını ve bizim de bu pastadan payımızı alacağımızı düşünüyoruz.

Çünkü bizim yaptığımız işi firmaların kendi içlerinde intörn olarak yapması hem çok büyük bir zaman hem de çok büyük bir know-how gerektiriyor. Dolayısıyla biz bu şekilde verdiğimiz hizmetle yani kendi markamızı koymadan, arkaplanda kalacak şekilde verdiğimiz hizmetle bu yeni gelecek olan firmaların da bunu benimseyeceğini düşünüyoruz.

Bunun dışında yurt dışındaki taleplerle ilgili de bir takım görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü bizim için önemli olan iki şey var; eğer bir elektrikli şarj cihazı akıllıysa, internete bağlanabiliyorsa ve OCPP dediğimiz protokolle uyumluysa bizim için bu yeterli. Şarj cihazının nerede bulunduğu bizim için çok önemli değil. Yani siz kendi şarj cihazlarınızın bir kısmını Türkiye’de, bir kısmını Almanya’da, bir kısmını Çin’de konumlayabilirsiniz. Biz, bu nedenle bu işi global ölçekte düşünüyoruz.

Son olarak Türkiye otomotiv sektörüne, iş dünyasına ve Ekovitrin dergisi okuyucularına mesajınızı alabilir miyiz?

Artık otomotiv sektöründe geleceğin elektrikli araçlara ait olduğu çok belli. Bunu bütün dünya şu anda yaşıyor zaten. Avrupa'da, Amerika'da ve özellikle de Çin’de şu anda bütün ekosistem elektrikli araçlara dönmüş durumda. Artık yüz yıldır benzinli ya da dizel araç üreten firmalar da yavaş yavaş bu ekosisteme geçmek durumunda olduklarını görerek atılımlar yapıyorlar. Ülkemizde bu biraz yavaş ilerliyor. Bizim kullanıcı olarak gidip benzinli, dizel ya da elektrikli araç almak gibi bir opsiyonumuz hala var ama bir süre sonra üreticilerinin birçoğu artık benzinli ve dizel araç üretmeyeceğini ilan etmiş durumdalar. Dolayısıyla ister istemez bütün ekosistem, bütün otomotiv sektörü bu alana yönelecek.

Benim bu konuda temennim, devletimizin vereceği teşvikler, vergi indirimleri ile birlikte bu sektörün dünya ölçeğinde olması gereken yere bir an önce gelmesi yönündedir. Bunun için de hem şirketimiz hem de şahsi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız.