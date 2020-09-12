CESUR TASARIMIYLA YENİ PEUGEOT SUV 5008

Cesur tasarım

Yeni Peugeot SUV 5008'in ön yüzü, tasarım noktasında bir adım önde olmak için farklı ve özgün bir tasarımla şekilleniyor. Söz konusu cesur tasarım, modern tasarımın felsefesinin yeni kodlarını belirlerken, aynı zamanda markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor.

Yeni çerçevesiz ön ızgara, daha da modern bir görünüm sunarken akıcı tasarımı korumaya devam ediyor. Tasarımcının ifadesiyle, tüm öğeleri birbirine bağlamak için kanatçıklarla farların altına kadar uzanıyor. Ayrıca Peugeot ailesinin tüm üyelerinde olduğu gibi motor kaputunun ön orta bölümünde model ismi gururla sergileniyor.

Çekici görünümü daha da vurgulamak için, giriş seviyesinden itibaren yeni tampona parlak siyah yan ızgaralar ve boyalı bir eşik eklendi.

GT/GT Pack donanımlarında, GT versiyonlarının görsel konumlandırmasını vurgulamak üzere özgün tasarım desenine sahip özel bir ön ızgara devreye giriyor.

Ön farlar da daha agresif bir görünüm sunacak ve markanın güncel tasarım kodlarını yansıtacak şekilde yeniden tasarlandı. Giriş seviyesinden itibaren LED teknolojiyle donatılan farlar krom uçlu aslan dişi formundaki gündüz farları özgün bir görünüm sergiliyor. Güncel Peugeot tasarımıyla mükemmel bir uyum içinde olan ışık imzası aynı zamanda henüz ilk göz temasında aracın tanınmasını sağlıyor.

GT/GT Pack donanım seviyelerinde sunulan Full LED ön farlar, viraj aydınlatma işlevi (EVS) sayesinde 90 km/s’ye kadar hızlarda görüşü optimize ederken gelişmiş bir ışık imzası ve daha teknolojik ve özgün bir görünüm sunuyor.

Sis farlarının yerini alan yeni “Sis Modu” işlevi önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Full LED farlara entegre edilen “Sis Modu” özelliği, sis lambaları etkinleştirildiğinde kısa huzmeli farları düşük bir güçle yakıyor.

Arkadan bakıldığında yeniden tasarlanan ve 3-Boyutlu pençe görünümüyle güçlü bir ışık imzası ortaya koyan Full LED (geri vites lambası dahil) stop lambaları dikkat çekiyor. Tasarıma dinamik (kayar formda) sinyaller eşlik ediyor.

Stop lambaları aracın her iki yanındaki siyah bagaj kapağı kaplamasına uzanan şeffaf, füme bir camla kaplanıyor ve böylece araca arkadan bakıldığında genişlik algısı daha da artıyor.

GT Pack donanım seviyesinde görünümü daha da güçlendirmek için yeni 19 inç “San Francisco” elmas kesim alüminyum jantlar devreye giriyor.

Ayrıca ön çamurluklar ve bagaj kapağındaki GT logolarının tasarımı da güncellendi.

Yeni Peugeot SUV 5008 aşağıdaki renk seçenekleriyle satışa sunulacak:

Ada Mavi (yeni)

Bakır Turuncu (yeni)

Sedef beyaz

Tekno Gri

Platinyum Gri

İnci Siyahı

Ultimate Kırmızı

Daha dikkat çekici ve daha gösterişli bir görünüm arayan müşteriler için ürün gamının en üst noktasını oluşturan GT ve GT Pack donanım seviyelerinde yeni "Black Pack” seçeneği sunuluyor.

Söz konusu paketle birlikte aşağıdaki donanımlar daha koyu bir renk ile sunuluyor:

Ön ızgara / Aslan ‘Koyu krom‘

Saten siyah 5008 / GT / Peugeot logoları

Parlak siyah eşik

Parlak siyah ön çamurluk eklentileri

Saten siyah tavan barları

Parlak siyah tavan spoyleri

Parlak siyah arka eklentiler

Parlak siyah arka tampon eşiği

Siyah lastik silecekler

Siyah kapı altları

19 inç Washington ‘Black Pack’ özel siyah oniks ve siyah vernikli jantlar

Yeni i-Cockpit®

SUV 5008’in elde ettiği başarıda benzersiz ve özgün iç tasarımın payı büyük. Yeni SUV 5008’de Peugeot i-Cockpit® daha modern ve daha da teknolojik olacak şekilde yenilendi:

Tamamen kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir olan 12,3 inçlik dijital gösterge, “Normally Black" teknolojisine sahip dijital panel teknolojisiyle daha okunaklı ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunuyor.



Yeni dokunmatik merkezi ekran 10 inç büyüklüğe sahip. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı yedi adet şık piyano tuşundan oluşan bir kumanda paneli tamamlıyor. “Şalter tipi tuşlar”; radyo, klima, sesli komutlu 3-Boyutlu bağlantılı navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve dörtlü flaşörler olmak üzere temel konfor işlevlerine doğrudan ve kalıcı erişim sağlıyor.



Otomatik şanzımanlarla donatılan tüm içten yanmalı motora sahip versiyonların orta konsolunda sürücünün Normal, Spor ve Eko arasında seçim yapmasına olanak tanıyan sürüş modları özelliği standart olarak sunuluyor.

Yenilenen ve modernize edilen i-Cockpit’e vurgu yapmak üzere yeni kaplama ve yüzeyler devreye giriyor. Yine bu kaplama ve yüzeyler iç mekandaki kalite algısını önemli oranda artırıyor:

GT / GT Pack versiyonlarında yeni Kırmızı Nappa deri döşeme seçeneği GT / GT Pack versiyonlarında yeni Mistral Black PET/Alcantara® döşeme Tüm versiyonlarda Tramontane dikişli yeni Mistral napa deri döşeme ALLURE / ALLURE Pack versiyonlarında yeni yarı deri ve kumaş döşemeler



Yeni özel dekoratif süslemelerle kalite algısı daha da artıyor:

GT / GT Pack versiyonlarında yeni Dark Lime Wood ve krom eklentilere sahip cam düğmeleri GT / GT Pack versiyonlarında yeni ‘Çerçevesiz’ dikiz aynası



Yeni Peugeot SUV 5008, dış boyutlarıyla D-SUV segmentinin en üst noktasını oluşturuyor. Söz konusu ekstra uzunluk çok daha geniş bir iç mekan ve ideal mimari performans için kullanılıyor.

Yeni SUV 5008 aşağıdaki iç kullanım özelliklerini sunuyor:

2. koltuk sırasında; uzunluk ve bel desteği ayarlı, katlanabilir üç adet bağımsız koltuk 3 . koltuk sırasında; katlanabilir ve çıkarılabilir iki bağımsız koltuk 3,20 metreye kadar uzun nesneleri taşımak üzere katlanan ön yolcu koltuğu 780 litre ile 1940 litre arasında kullanım alanı sunan son derece büyük bir bagaj .



Akıllı teknolojiler

Yeni SUV 5008, araca entegre teknolojilerin bir parçası olarak en güncel sürüş destek sistemleri ile donatılıyor:

D-SUV segmentinde benzersiz olan Gece Görüş özelliği, gece veya görüşün kısıtlı olduğu sürüş koşullarında aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) algılıyor. Sistem, uzun huzmeli farların menzilinin 200-250 m ilerisine kadar bir menzil sunuyor ve algıladığı canlıyı dijital göstergenin ortasında, yani sürücünün görüş alanında gösteriyor. Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile), durma süresinin üç saniyeden az olması halinde aracın otomatik olarak yeniden harekete geçmesini sağlıyor. Aksi durumlarda gaz pedalına veya direksiyon simidi kumandasına küçük bir dokunuş işlevi yeniden başlatıyor. İşlev 0 km/s’den itibaren çalışıyor ve Drive Assist Plus paketinin parçası olarak sunuluyor.



Şerit Konumlandırma Asistanı (Dur-Kalk özelliğine sahip ACC ile birlikte) sürücünün şeritteki konumu belirlemesine izin veriyor. Sistem sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmasını gerektiriyor ve Sürüş Asistanı Plus paketinin parçası olarak sunuluyor. Çarpışma Riski Uyarısı ile en güncel Otomatik Acil Fren özelliği (versiyona bağlı olarak 5 km/s’den 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz sürüşlerinde yayaları ve bisikletlileri algılıyor) Kapsamı genişletilen Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi (dur, tek yön, sollama yok, vb. Trafik işaretleri)



Doğal olarak yeni SUV 5008 eksiksiz bir sürüş destek sistemleri yelpazesi sunmaya devam ediyor:

Manuel şanzımanda 30 km/s fonksiyonuna sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlama imkanı sunuyor 180° açılı geri görüş kamerası ile Visiopark 1 360° açılı ön ve arka görüş kamerası ile Visiopark 2 Paralel veya dikey park etmede aktif yardım özelliği ile Park Assist İstem dışı şeritten (veya yoldan) ayrılmaya karşı Aktif Şerit Takip Asistanı Sürücü Dikkat Takip Sistemi , 65 km/s ve üzerindeki hızlarda uzun süreli sürüşlerde direksiyon simidindeki mikro hareketleri analiz ederek sürücünün dikkatini tespit ediyor Otomatik uzun ve kısa far geçiş asistanı Hız sınırı tabelalarını algılama ve hız limiti önerme Aktif Kör Nokta Takip Sistemi (yörünge düzeltmeli) 12 km/s ve üzerindeki hızlarda çalışıyor Grip Control , belirli lastik tipleriyle Normal, Kar, Çamur ve Kum olmak üzere dört sürüş modu ile aracı yol şartlarına uyarlama olanağı sunuyor Yokuş iniş destek sistemi (HADC) , dik eğimli sürüşlerde aracı ve çizgisini güvenli bir şekilde kontrol etme olanağı sağlıyor. Ayak hareketi ile açılan bagaj kapağı Panoramik açılır cam tavan Çok nokta masajlı koltuklar Elektrikli el freni



Akıllı telefonlar, tıpkı yeni SUV 5008’de olduğu gibi, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Apple CarPlay™ ve Android Auto™ bağlantı protokollerini içeren MirrorScreen uyumluluğu sayesinde bilgiler multi medya ekranına entegre ediliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği olmayan cihazları şarj etmek üzere ön tarafta bir USB soketi ve arka koltuklar için iki yeni USB soketi devreye giriyor.

Yeni SUV 5008, sunmuş olduğu yüksek ses performansıyla yolculukları keyfe dönüştüren 515 Watt FOCAL® gelişmiş Hifi sistemi ile donatılabiliyor. Bir diğer önemli yenilik olarak tweeter ve mid hoparlörler için bronz kapaklar sunuluyor.

Motorlar

Yeni Peugeot SUV 5008, 132 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerlerine sahip aşağıdaki içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Motorların tamamı Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne (Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) uygundur.

Benzin:

1,2 litre hacimli 3 silindir: PureTech 130 S&S MT6, PureTech 130 S&S EAT8.



1.6 litre hacimli 4 silindir: PureTech 180 EAT8.



Dizel:

1,5 litre hacimli 4 silindir: BlueHDi 130 S&S MT6,



BlueHDi 130 S&S EAT8.



2,0 litre hacimli 4 silindir: BlueHDi 180 S&S EAT8.



Çok daha Dikkat çekici ve çok daha özgün

Yeni Peugeot SUV 5008, tasarım ve donanım açısından markanın sınıf atlama stratejisini destekleyen bir yaklaşımla satışa sunuluyor. Bu, satışa sunulan çeşitliliği ve farklı donanım seviyelerini anlamayı kolaylaştırıyor.

Markanın yeni ürün stratejisine uygun olarak üç donanım seviyesi bulunuyor. Bunların her biri, daha fazla konfor, görsellik veya sürüş desteği arayan müşterilerin beklentilerini karşılamak için “Pack” adı altında donanım paketleriyle tamamlanabiliyor. Markanın yeni ürün stratejisi aşağıdaki gibi şekilleniyor (birkaç donanım örneği ile) :

ACTIVE ð 17 inç alüminyum alaşım jantlar / Görüş Paketi / Anahtarsız çalıştırma / Çift bölgeli klima / Arka park asistanı / Dijital radyo (DAB) / Üçüncü koltuk sırası (iki koltuk)

ACTIVE PACK ð ACTIVE + / Mirror screen / elektrikli katlanan aynalar / Ön park asistanı ve VisioPark 1

ALLURE ð 18 inç alüminyum alaşım jantlar / Karartmalı camlar / Güvenlik Plus Paketi / 10 inç ekranlı navigasyon / PET kumaş döşemeler

ALLURE PACK ð ALLURE + / Anahtarsız giriş ve çalıştırma / Yolcu koltuğu katlanma / Ortam aydınlatması paketi ve kumaş döşemeler

GT ð Özel 18 inç alüminyum alaşım jantlar / Black Diamond tavan / Asistan Plus Sürüş Paketi / Full LED ön farlar / PET-Alcantara® döşemeler

GT PACK ð GT + /19 inç alüminyum alaşım jantlar / Eller serbest bagaj kapağı / City 2 Paketi / FOCAL® Hifi / Masajlı elektrikli koltuk paketi

Tüm Peugeot modelleri gibi sürüş keyfi yeni SUV 5008’in de DNA’sının bir parçasını oluşturuyor. Üstün yol tutuş özellikleri ile sınıfının en iyi sürüş konforunu mükemmel bir şekilde harmanlayan yeni SUV 5008 üstün sürüş keyfi sunarken kaldırımlar arası 11,2 metrelik dönüş çapı ile şehirde üstün manevra kabiliyeti sunuyor.

Sochaux ve Rennes / Fransa’da üretilen yeni Peugeot SUV 5008, 2020 yılı sonunda Avrupa’da satışa sunulacak.