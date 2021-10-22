Çekya’dan Ahmet Yüce’ye “Diplomasiye Üstün Katkı“ madalyası

Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından “Diplomasiye Üstün Katkı Madalyası’na” layık görülen Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye madalyası İstanbul’da düzenlenen bir törenle takdim edildi. Yüce’ye madalyası Çekya İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky tarafından sunuldu. Törene Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile birlikte iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 2019 yılından bu yana Çekya Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına verilen “Diplomasiye Üstün katkı Madalyası” geçtiğimiz yıl Yüce’ye verilmiş, tören pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiš’in tebrik mektubunun okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Yüce, layık görüldüğü madalyanın çok farklı anlamlar taşıdığını belirterek ” Çekya markası Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü 32 yıldır sürdürüyoruz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin yanı sıra karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayanan bir iş birliği mevcuttur. Bu yönde 2018 yılında iki ülke arasında; kültür, sanat, spor alanında iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçlayan Türk-Çek Dostluk Derneği’nin temellerini attık. Kurulan bu kültürel köprünün önemi her iki ulus tarafından da benimsenmiş ve önemsenmiştir. Bunun yanında şirketimizin kurucusu Orhan Yüce’ye sunulan Çek Devlet Nişanından sonra böylesine anlamlı bir madalyanın bana da layık görülmesi mutluluğumu bir kat daha arttırmıştır” dedi.

Çekya İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky de yaptığı konuşmada “Diplomasiye Üstün Katkı Madalyası’na” layık görülen Ahmet Yüce’nin yaşamı boyunca Türkiye-Çekya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çaba ve gayretleri takdir ettiklerini belirterek “Sürekli ilerleme Skoda markamızın vizyonunun temelini oluşturuyor. Ekonomik açıdan olduğu kadar sosyo-kültürel açıdan da her iki ülkeye katkı sunan Ahmet Yüce, Türk-Çek Dostluk Derneği ile ikili ilişkileri ticaret boyutunun üstüne çıkarmış ve bu dernekle ilişkilerimizi taçlandırmıştır. Vizyoner bir bir markayı Türkiye de temsil etmenin yanında geleceğe taşımanın da sorumluluğu 103 ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Yüce Auto’nun temel düşüncesi olmuş ve ödüllerle bu düşüncenin haklılığı ortaya konmuştur” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise bir Türk iş insanın böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek “Çok az kişiye verilen bu ödüle bir Türkün layık görülmesinin anlamı çok büyük. Dış ilişkilere baktığımızda bu ve benzeri ödüller iş dünyasının motivasyonunu artırıcı özellikleri barındırıyor. Ve özellikle Çekya ve Türkiye arasındaki ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için büyük motivasyon sağlıyor” diye konuştu.