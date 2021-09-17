Castrol VECTON Türkiye’nin en zor yolunu oyuncu Necip Memili ve Yiğit Yusuf Gölbaş ile birlikte aştı

Ekstra performans ve ekstra fayda diyerek yola çıkan Castrol VECTON, bu sefer de Türkiye'nin en zorlu yollarından birini aştı. Sosyal medya kanallarından yapılan anketlerde takipçilerin "Türkiye'nin en zorlu yolu" seçtiği Trabzon-Bayburt güzergahında tam kapasite yüklü Ford Trucks F-max çekici kullanıldı. Trabzon-Bayburt arasındaki tırmanışta SistemPro Teknolojisi’nin ekstra performans rezervleri ile yüzde 45’e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlayan Castrol VECTON kullanıldı. En zorlu yolu aşmak için çıkılan yolculukta; şoför koltuğundaki Yiğit Yusuf Gölbaş'a oyuncu Necip Memili eşlik etti.

Macera dolu yolculuk; 15 dakikalık bir YouTube videosu ile kullanıcılarla paylaşılırken, Necip Memili ile yapılan Castrol VECTON reklam filmi de eş zamanlı olarak yayına girdi. Sharpcake tarafından hazırlanan ve Castrol VECTON ile #BirlikteAştık başlığıyla yayınlanan filmde Yiğit Yusuf Gölbaş’ın yol hikayelerinden kısa anılar bulmak da mümkün.