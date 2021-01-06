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Castrol ve Ford işbirliği 83 milyon litre karbon salımını nötrledi

Castrol ve Ford’un bir asrı geçen iş birliği binek ve ağır vasıta araçlara özel geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle perçinleniyor. Karbon nötrleme programıyla 5 yılda 83 milyon litre karbon salımı nötrlendi. Bu rakam her yıl 15 bin km yol yapan yaklaşık 20 bin benzinli aracın ürettiği karbon salım miktarına eşit.

Otovitrin 06.01.2021, 14:47
2003
Castrol ve Ford işbirliği 83 milyon litre karbon salımını nötrledi

Madeni yağ devi Castrol ve dünyanın önde gelen otomotiv firması Ford’un uluslararası arenada bir asrı aşkın güçlü işbirliği, tüketicilerinin önceliklerini merkeze alıyor. Uzun soluklu ve geniş kapsamlı işbirliği çerçevesinde geliştirilen ürünleri kullanan sürücüler; hem araçlarının sunacağı en iyi performansa ulaşıyor hem de yakıt tasarrufu sağlıyor ve karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunuyorlar.

Castrol ve Ford’un ortak mühendislik çalışmalarının sonucunda pek çok yeni teknoloji ve çevre dostu ürünün geliştirilmesine katkı sağlandığının altını çizen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, “Castrol ve Ford Global olarak ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirdiğimiz yakıt ekonomisini destekleyen, karbon nötr sertifikalı Castrol MAGNATEC ürünlerimiz portföyümüz içinde bulunuyor. Ortak mühendisliğin sonucu olan bu ürünler hem ilk dolum yağı olarak hem de servislerde binek ve ticari araç kullanıcılarına sunuluyor. Üretimden ilk dolum hatlarına ve ardından satış sonrasına dek yaptığımız işbirliği ile hem sürdürülebilirliğe hem de kullanıcılarımıza fayda sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

ÖZGÜR YÜCETÜRK: Ford ile Castrol’ün bir asrı aşkın süredir yürüttüğü global işbirliği kapsamında, iki firma mühendisleri araçlarımıza en uygun yağı üretmek için çalışmalar yürütüyor.

Ford Otosan Satış, Pazarlama ve Servis’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Ford ile Castrol’ün bir asrı aşkın süredir yürüttüğü global iş birliği kapsamında, iki firma mühendisleri araçlarımıza en uygun yağı üretmek için çalışmalar yürütüyor. Bu ortak çalışmaların sonucu olarak geliştirilen yağlar Ford araçların performans ve verimliliğini artırıyor” şeklinde konuştu.

83 MİLYON LİTRE KARBON SALIMI NÖTRLENDİ

Ford araçlarına özel geliştirilmiş ve ilk dolum yağı olarak da kullanılan Castrol madeni yağları, Castrol tarafından yürütülen karbon nötrleme programı ile 2015 yılı başından bugüne kadar 83 milyon litre karbon salımını nötrlemiş durumda. Bu rakam; her yıl ortalama 15 bin km yapan, yaklaşık 20 bin benzinli aracın ürettiği karbon salım miktarına eşdeğer.

MOTORSPORLARINDA DA İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

İki dev marka, motorsporları alanlarında da 2006 yılından beri liderliklerini sergiliyor. Parkurlarda rüzgar estiren Castrol Ford Team Türkiye 2015 yılında Türkiye’ye ilk Avrupa Ralli Şampiyonluğu’nu getirmişti. 2019’da 14. kez ‘Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar ve Markalar Şampiyonluğu’nu kazanan takım 2020 sezonunda ise Marmaris’te gerçekleşen Türkiye Rallisi’nin ilk iki ayağında ‘İki Çeker’ ve ‘Gençler’ kategorilerinde yarışı birincilikle tamamladı. Bu yıl genç pilotlarıyla start alan Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2021 başına ertelenen bu sezonki kalan ayaklarında da başarısını devam ettirmek istiyor.

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