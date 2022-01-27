Castrol ve Bosch Car Service kampanyasının büyük ödülü sahibini buldu

Castrol ve Bosch Car Service, Bosch Car Service markalı özel otomobil servislerine yönelik çekiliş kampanyası düzenledi. Kazanan servis yetkilisine hediyesi Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ve Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan tarafından törenle takdim edildi.

26 Ocak 2022 tarihinde Bosch Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende, Bursa’dan New Otomotiv isimli Bosch Car Service yetkili servisi çekilişteki yeni Renault Clio model otomobil ödülünün sahibi oldu.

Müşteri memnuniyeti odaklı ve süreklilik arz eden iş birlikleri Castrol için çok önemli

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal tüm Bosch Car Service yetkililerine teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

“Castrol olarak stratejik iş birliklerimizde önceliğimiz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek kapsamlı iş modelleri oluşturabilmek. Bosch Car Service’in markamızı ve hizmet anlayışımızı en iyi şekilde temsil eden yaklaşımı sayesinde araç bakım ve onarım kalitesinde müşteri memnuniyeti düzeyimizi sürekli artırmak bizi gururlandırıyor. Yüksek katılımla gerçekleşen çekiliş sonucunda kazanan servis yetkilimize aracını teslim etmekten dolayı çok mutluyum.”

Arda Arslan: “Hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmaya devam etmek önceliğimiz”

Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan yaptığı açıklamada; “Her marka ve model araca hizmet mottosuyla yapmış olduğumuz iş birliktelikleri Bosch Car Service gelişimine büyük katkı sağlıyor. Her zaman iş ortaklarımızla birlikte daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Amacımız hiçbir zaman sadece büyümek olmadı; hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmaya devam etmek en büyük önceliğimiz. Castrol ile uzun yıllara dayanan iş birliğimiz de bunun bir göstergesi. Gerçekleştirilen çekilişle 2022 yılına güzel bir başlangıç yaptık, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.