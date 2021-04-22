Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Bölgesine Yeni Atama

Yeni görevinde Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesi kapsamındaki pazarlarının yönetiminden sorumlu olacak Köksal, aynı zamanda Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya bölgesi yönetim ekibine de liderlik edecek.

Castrol Türkiye ekibine 2005 yılında Ticari ve Endüstriyel Satışlar Bölge Satış Müdürü olarak katılan Ayhan Köksal, 2018 yılından bu yana Castrol Türkiye İndirekt Satışlar Müdürü olarak görev yapıyordu. Kariyeri boyunca Castrol ve bp’de satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli pozisyonlarda görev yapan Köksal, 2009 yılında Distribütör Bölge Satış Müdürü, 2010 yılında Ticari Araç Yağları Pazarlama Müdürü, 2011 ile 2014 yılları arasında bp Gaz Otogaz Satış Müdürü, 2015 ile 2018 yılları arasında ise Orta Asya Pazarları Satış Müdürü görevlerinde bulundu.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Köksal’ın, Yeditepe Üniversitesi’nden Pazarlama Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Ayhan Köksal, bir erkek çocuk babasıdır.