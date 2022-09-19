Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde tozu dumana kattı

Castrol Ford Team Türkiye (CFTT), 16-18 Eylül’de Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Kocaeli Rallisi’nde önemli başarılara imza attı. 131 km’si özel etap olmak üzere toplam 404 km uzunluğundaki Kocaeli Rallisi’nde, genç pilotları ve Ford araçlarıyla ile tam kadro yarışan Castrol Ford Team Türkiye için, Ford Otosan’ın Gölcük ve Yeniköy fabrikalarına da ev sahipliği yapan Kocaeli Rallisi, önemli sonuçlara sahne oldu.

16 Eylül Cuma günü saat Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önünde düzenlenen seremonik startın ardından 17 Eylül Cumartesi saat 09.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde başlayan mücadelede, ekipler ilk gün 6 özel etap geçti. İkinci gün ise 3 özel etabın geçildiği yarış, saat 15.00’te yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde finiş seremonisi ve ödül töreni ile son buldu.

Castrol Ford Team çekişmeli yarışlarda iddiasını korudu

Bu yıla iddialı başlayan, güç ve performansları ile de öne çıkan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları, Kocaeli’nin kuzeyindeki toprak zeminli orman yollarında liderlik yarışında başarılı bir mücadele verirken Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Ümitcan Özdemir ve Co-Pilotu Batuhan Memişyazıcı genel klasmanda 4’üncü oldu. Geçtiğimiz yıl Kocaeli Rallisi’nde etap dereceleriyle önemli sonuçlar elde eden 1999 doğumlu Efehan Yazıcı, Co-pilotu Kutay Ertuğrul, Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nda liderlik kazanırken, önceki yıllardan daha güçlü olan aracı Fiesta Rally4 ile iki çeker araçların arasında da 3’üncü sıraya yerleşti. Burak Başlık Fiesta Rally4 aracı ile bu rallinin iki çeker kategorisini kazandı ve aldığı bu sonuçla şampiyonada liderliğe oturdu. Bu yıl 4 çeker Fiesta Rally3’ün koltuğuna ilk defa geçen Efe Ünver de Fiesta Rally Cup’da zirvede yer aldı.

Fiesta Rally Cup’ta heyecan sürüyor

Ford Fiesta’lar için özel olarak düzenlenen ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017’den beri yeni formatıyla devam eden Fiesta Rally Cup’ta dördüncü mücadelede Efe Ünver birinci sırada, Burak Başlık ikinci sırada Levent Şapcılar ise üçüncü sırada yer aldı. Böylece her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getiren, 4 çeker kategorisinin eklendiği kupada heyecan daha da arttı. Ayrıca amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 20 ekip de Castrol Ford Team Türkiye ve Fiesta Rally Cup çatısı altında Kocaeli Rallisi’nde Ford Fiesta’larıyla heyecana ortak oldular.

Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde ralli sporunun duayenlerinden Oğuz Gürsel adına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nı da Fiesta Rally Cup pilotları domine ediyor. Tozu dumana katan Fiesta Rally Cup pilotları kupanın genel klasmanın ilk 2 basamağında yer aldı. Levent Şapçılar Fiesta Rally3 ile liderliğe yerleşirken Hakan Gürel de Fiesta R2 ile ikinciliği kazandı. 69 otomobil ile 138 sporcunun iki günlük mücadelesinin ardından sporculara ödülleri takdim edildi.

Geçen sezon pilot kadrosunu büyük oranda yenilen ve Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 25. sezonunda 15. şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 20’nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye, her klasmanda üstün performans gösterirken, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu için mücadele ediyor.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)