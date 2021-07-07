Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi’nden ‘markalar’ birinciliği ile döndü

Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2. ayağı olan Hitit Rallisi, 5 yıllık aranın ardından bu yıl 3-4 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puan veren rallide Castrol Ford Team Türkiye, ‘markalar’ kategorisini birinci olarak tamamlayarak, Ankara’dan çok önemli puanlarla döndü.

Castrol Ford Team Türkiye’nin gelecek vadeden genç yeteneklerinden Emre Hasbay – Ali Emre Yılmaz ikilisi Fiesta R2T ile 'Genç Pilotlar' birincisi olurken, Emre Hasbay 'İki Çeker' sınıfında son etaba kadar süren mücadelede sadece 1.2 saniye farkla ikinci sırada yer aldı. Castrol Ford Team Türkiye'nin genç yıldız pilotu Ali Türkkan ise Aras Dinçer co-pilotluğunda yarışın ilk gününde göz doldurdu. İki çeker otomobilleri Fiesta Rally4 ile yarışın en uzun etabı olan ikinci etapta 'genel klasman' birinciliğini elde ederek büyük başarıya imza attı. Yaşadıkları mekanik arıza sebebiyle finişe gelememelerine rağmen ilk gün yaptıkları derecelerle göz doldurdular. Genel Klasmanda yarışın ilk etabını kazanarak liderliğe oturan Ümitcan Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi ise ikinci etapta talihsiz bir lastik patlaması ile geriye düştüler. Ancak, yüksek tempolarıyla 3’üncülüğe kadar tırmanan ikili, yarışı podyumda bitirdi ve ileriki yarışlarda zirve mücadelesine ortak olacağının sinyallerini verdi.

Ralli sporunda Dünyada bu yıl ilk kez başlatılan 'Rally3' sınıfının ilk otomobili olan Ford Fiesta Rally3 de Türkiye’de ilk yarışına Hitit Rallisi’nde çıktı. Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu Erol Akbaş, co-pilotu Egemen Dural yeni otomobilleriyle yarışı baştan sona sorunsuz bitirerek 'Sınıf 3' birinciliğini elde ettiler. Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi’nde aldığı dereceler ile Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası’nda puan farkını açarak liderliğini sürdürdü.

Fiesta Rally Cup’ta da heyecan doruktaydı

Ankara’nın değişken hava şartlarına, hatta zaman zaman dolu ve çok şiddetli yağmura rağmen Fiesta Rally Cup’ta da çekişme ve heyecan hiç eksik olmadı. 10 ekibin start aldığı Fiesta Rally Cup’ta bir önceki yarışta yaşadığı şanssızlık sonucu ralliyi tamamlayamayan Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi Ford Fiesta R2 ile yarışın ikinci etabından itibaren kalktıkları atağı son etaba kadar sürdürerek güçlü rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı. Serhan Türkkan bu sonuçla Fiesta Rally Cup’ta hem 'genel klasman', hem de R2 grubunun 1.si oldu.

Tansel Karasu-Yüksel Karasu ikilisi ise Fiesta Rally4 araçlarıyla bu yarışta da hızlı ve istikrarlı tempolarını koruyarak zorlanmadan Fiesta Rally Cup’da finişe 2. sırada geldiler. Karasu kardeşler, böylelikle Rally4/R2T grubunun da kazananı oldular. Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu And Sunman ve tecrübeli co-pilotu Özden Yılmaz, Fiesta R2 araçlarıyla Fiesta Rally Cup’da girdikleri mücadeleden 3. sırada çıkmayı başardılar. And Sunman aynı zamanda Hitit Rallisi’nde 'Genç Pilotlar' klasmanında 4. sırayı elde etti. Fiesta ST ile yarışan Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk ikilisi ST/R1/R1T grubunu tüm yarış boyunca domine ederek grup kupasını kazandılar.

Fiesta Rally Cup pilotları aynı zamanda TOSFED Ralli Kupası’nı da domine ederken, bu yıl otomobil sporlarının duayen ismi Şevki Gökerman’ın anısına düzenlenen Şevki Gökerman TOSFED Ralli Kupası’nın Hitit Rallisi ayağını ilk iki sırasında Fiesta Rally Cup pilotları vardı. Okan Tanrıverdi – Sevilay Genç ikilisi Fiesta R2’leri ile kupanın Hitit Rallisi ayağını kazanırken, Emrah Ali Başo – Yasin Tomurcuk ikilisi sadece 2.7 saniye arkalarından ikinci sırayı elde ettiler.

Bu sonuçlarla iki ralli sonrası Fiesta Rally Cup’ta sıralama şu şekilde oluştu:

1. Tansel Karasu - Yüksel Karasu 31,6 puan

2. And Sunman – Özden Yılmaz 26,4 puan

3. Okan Tanrıverdi – Sevilay Genç 17,8 puan

Fiesta Rally Cup güncel puan durumuna http://fiestarallycup.com/puan-durumu/ linkinden ulaşabiliyor.

Castrol Ford Team Türkiye, markalar, gençler ve iki çekerde şampiyonluk hedefliyor

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslarası şampiyonlukları Türkiye’ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

7-8 Ağustos Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt)

4-5 Eylül Ege Rallisi Denizli (Toprak)

25-26 Eylül Kocaeli Rallisi (Tolprak)

23-24 Ekim İstanbul Rallisi (Toprak)