Castrol Ford Team Türkiye, Bodrum Rallisi’ni başarı ile tamamladı

2022 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Bodrum Rallisi, bu yıl 15-17 Nisan tarihleri arasında büyük ilgi ile gerçekleştirildi. Otomobil sporları duayenlerinden merhum Oğuz Gürsel adıyla anılacak 2022 TOSFED Ralli Kupası’nın da ilk yarışı olan organizasyonda Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak yarıştı.

15 Nisan Cuma günü Bodrum Belediye Meydanından yapılan seremonik start ile başlayan yarışta, hafta sonu boyunca Bodrum yarımadasının toprak zeminli orman yollarında bu yıl ilk defa koşulacak 6 farklı özel etabın ikişer kez tamamlanması planlanıyordu. Ancak, pazar sabah ilk etap start alınmadan önce Dereköy'de çıkan yangın sebebi ile pazar günü etapları iptal edildi. Cumartesi günkü yarışlara göre sonuçları belirlenen Bodrum Rallisi’nde, Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyen ve daha da gençleşen Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları “Gençler klasmanında” podyumu domine etti.

Castrol Ford Team Türkiye’nin, ülkemize geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, Ford Fiesta R5 koltuğunda ilk yarışında Bodrum Rallisi’nde podyumda üçüncü sırada bitirdi. Her etap hızını daha da arttırarak yeni aracına alışmaya başladığını gösteren genç Castrol Ford Team Türkiye pilotu ve Redbull sporcusu, “Genç Pilotlar sınıfının” da kazanan ismi olarak, ileriki yarışlarda şampiyonada zirveye ortak olacağının sinyallerini verdi.

1999 doğumlu Efehan Yazıcı ise co-pilotu Güray Akgün ile birlikte Ford Fiesta Rally4'nin koltuğunda çıktığı ilk yarışında Genc Pilotlar klasmanında ikinci sırayı alırken, 1998 doğumlu Can Sarıhan ise co-pilotu Sevi Akal ile birlikte Fiesta R2T ile Genç Pilotlar klasmanında üçüncü sırada bitirdi.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ise Ford Fiesta R5’in koltuğunda, takım arkadaşlarının hemen arkasında beşinci sırada finişi görerek takıma değerli puanlar kazandırdı.

Fiesta Rally Cup yeni konseptiyle tüm hızıyla devam ediyor

Bodrum Rallisi ile birlikte start alan Türkiye’nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan “Fiesta Rally Cup” da, ise, Erol Akbaş 4 ceker Fiesta Rally3 aracıyla liderliğe oturdu. Akbaş, Bodrum Rallisi’nde Rally3 araçların yarıştığı RC3 sınıfını kazanırken, genel klasmanda da ilk 10 içerisinde finişe geldi. Geçtiğimiz yıl Fiesta Rally Cup’ı kazanan Kağan Karamanoğlu ise bu yıl iki çeker Ford Fiesta R2T ile ikinci olurken, Bodrum Rallisi’nde iki çeker Fiesta R2T aracıyla genel klasmanda da ilk 10 içerisinde yer alarak iddiasını gösterdi. Fiesta Rally Cup mücadelesinde üçüncü ise Fiesta Rally3 aracı ile Efe Ünver oldu.

Castrol Ford Team Türkiye’nin “Fiesta Rally Cup”da yarışan diğer pilotları aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanında koşulan 2022 TOSFED Ralli Kupası’nda büyük başarı elde etti. TOSFED Ralli Kupasi’nda birinciliği Hakan Gürel Fiesta R2 ile kazandı, kupada ikinci Fiesta R1T19 ile Levent Sapcılar oldu.

Bostancı: “Türkiye’nin en genç ralli takımı konumunda olmaktan gurur duyuyoruz”

Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yapan şampiyon pilotu Murat Bostancı, Bodrum Rallisi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim için çok önem taşıyan Türkiye Rallisi’nin ilk ayağı olarak koşulan Bodrum Rallisi’ni başarıyla geride bıraktık. Öngörülemez şartlar altında pilotlarımızın ilk defa koştuğu çok zorlu bir yarış olmasına rağmen, özellikle gençler kategorisindeki başarımız ile ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu göstermiş olduk. Bizim için kıymetli bir deneyim ve iyi bir başlangıç oldu. 22 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç ralli takımı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak 25. Yılımızı kutladığımız bu özel yılda, genç pilotlarımız ile 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyoruz. Hedefimiz ileriki yıllarda ülkemizi genç pilotlarımızla Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha rekabetçi seviyeye taşımak.”

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

28-29 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt)

25-26 Haziran Eskişehir Rallisi (Asfalt)

30-31 Temmuz Kocaeli Rallisi (Toprak)

17-18 Eylül İstanbul Rallisi (Toprak)

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım (Sonra Açıklanacak)