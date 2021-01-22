Castrol çevre ve performansa odaklanıyor

Madeni yağ devi Castrol bugüne kadar üretilen araçlara uygun ürünler sunduğu gibi, 2021 yılı ve sonrasında üretilecek yeni araçların, tasarımdan kaynaklı ihtiyaçlarını ve karbon salımı hedeflerini karşılamaya yardımcı ürünlerini şimdiden hazırlıyor. Araçların özelliklerine uygun viskozitedeki ürünleri ile motorun gerçek performansına ulaşmasını sağlarken, yakıt verimliliğini de destekliyor.

Castrol; Volkswagen, Audi, SEAT ve ŠKODA’nın içinde yer aldığı Volkswagen grubu araçlar için özel olarak geliştirilmiş ürünler sunmaya uzun yıllardır devam ediyor. 2021 yılında da Volkswagen Grubu araçların fabrika ilk dolumlarında ve bu araçların bakımlarında kullanılacak 0W-20 viskozite için de Castrol, EDGE Professional LL IV FE 0W-20 ürününü tüketicilerine sunmaya hazır.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 yakıt verimliliği* ve düşük karbon salımı sağlıyor. Mikro filtreleme teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş Castrol EDGE Professional, dünya çapında en yüksek standartlara göre karbon nötr (CO2) sertifikasına sahip olması ile öne çıkıyor. Patentli Sıvı TİTANYUM Teknolojisi’ne sahip Castrol EDGE Professional, basınç altında şekil değiştirerek daha güçlü bir forma geçiyor. Metal-metal temasını ve sürtünmeyi azaltarak, motorun gerçek performansının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

* PV 1451 test sonucuna göre, referans alınan 15W-40 viskoziteli ürüne kıyasla. Araç tipine, sürüş koşulları ve sürüş stiline göre değişkenlik gösterebilir.

Geleceğin ürünleri Castrol’de

Castrol, Volkswagen ile elektrikli araçlar için geliştirdiği e-sıvılarını yeni nesil otomobillerin yarıştığı platformlarda da test ediyor. Bu kapsamda, Castrol’ün e-sıvıları Volkswagen’in elektrikli yarış otomobili Volkswagen ID.R ile son birkaç senedir önemli başarılar elde ediyor. Elinde bulundurduğu hız rekorlarına son olarak Tianmen Dağı yolunda ve Bilster Berg pistinde kırdığı rekorları da ekleyen Castrol e-sıvılarıyla güçlendirilmiş ID.R, elektrikli araç platformlarının geliştirilmesine de önemli katkılar sağlıyor.

İş birliği devam ediyor

Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv’in tercihi 25 yılı aşkın süredir Castrol. Doğuş Otomotiv’in bünyesinde bulundurduğu Volkswagen, Audi ve SEAT markalarının yetkili servis ağında en çok tercih edilen madeni yağ markası olarak Castrol liderliğini devam ettiriyor. Türkiye’de her geçen gün penetrasyonunu artıran Yüce Auto’nun ŠKODA ve Doğuş Otomotiv’in Volkswagen Grubu araçlar için tercihi Castrol.