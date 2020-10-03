Çarpıcı tasarımıyla yeni BMW 4 serisi Coupé Türkiye’de

BMW’nin coupé geleneğinde ulaştığı en son noktayı temsil eden Yeni BMW 4 Serisi Coupé, eşsiz sürüş keyfini zirveye taşıyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin bağımsız tasarımı ve klasik coupé silueti, ikonik modellere atıfta bulunurken, dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 lt 420i benzinli, 258 bg güç üreten 2.0 lt 430i benzinli motor seçenekleri ile 722.800 TL’den başlayan fiyatlarla Ekim ayı süresince Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’nda görülebilirken, Kasım ayından itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca lansman döneminde 374 bg güç üreten 3.0 lt Mild-Hybrid benzinli M Performance modeli M440i xDrive da showroom’larda yerini alıyor.

Hem Çekici Hem de İddialı

Coupé otomobillerin karakteristik özelliği olan eğimli tavan, Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin sportif ve şık görünümünde en fazla öne çıkan özelliği olarak dikkat çekiyor. İnce, hassas çizgilerin bileşimiyle ortaya çıkan güçlü oranlar, dinamik spor coupé otomobilinin özgür ruhunu vurguluyor. Benzersiz BMW çift Böbrek Izgaralarını içeren çarpıcı ön bölüm, Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin iddialı görünümünü sembolize ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, estetik L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son noktayı koyuyor.

Heyecan Verici Bir Sürüş Keyfi

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin efsaneleşen 50:50 ağırlık dengesini tutturmayı başarırken, eşsiz aerodinamik yapısı, 21 mm aşağı çekilen ağırlık merkezi ve hassas şekilde optimize edilen şasi teknolojisi sayesinde BMW’ye özgü mükemmel bir sürüş vadediyor. Üst düzey mühendislikle tasarlanan süspansiyon, alüminyumdan üretilen çift eklemli ve yaylı bağlantılı ön aks, beş kollu arka aks ve tüm bu bileşenlerin titizlikle ayarlanması sayesinde ileri seviyede hassasiyet, çeviklik ve konfor mümkün hale geliyor.

Verimli Benzinli Motorlar

Güçlü BMW TwinPower Turbo teknolojisiyle 2.0 lt 258 bg ve 1.6 lt 170 bg 4 silindirli benzinli motorlar performans beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Yeni BMW 430i Coupé’nin 1550 devirden itibaren sürücünün hizmetine giren 400 Nm torku, otomobili sadece 5.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. Yeni BMW 430i Coupé, 100 kilometrede 6.1 litrelik yakıt tüketimiyle performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunmayı başarabiliyor. Bütün motor seçenekleriyle standart olarak gelen 8-ileri Steptronic Sport şanzıman sportif vites değişimlerine olanak sağlıyor. Ayrıca, Yeni BMW M440i xDrive, 3.0 lt 374 bg 6 silindirli Mild-Hybrid benzinli motoru ve modern dört çeker sistemi ile Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin en üst düzey performanslı modeli olarak beklentilerin üstüne çıkıyor.

Yenilikçi Teknolojiler

Sade bir form içinde geliştirilen özellikleriyle Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin iç tasarımı, sürücüyü odak noktası haline getiriyor. İç tasarımdaki işlevsel stilin yanında, net tasarım dili ve yüksek kaliteli malzemeler modern ve özgür bir hava oluşturuyor.10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de modelde kullanılan en son teknolojilere ışık tutuyor. Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 4 Serisi Coupé, M Sport Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar ile de göz alıcı bir iç ambiyans yaratıyor. Dijital gösterge panelinin 3D görselleştirmesi, aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin sunduğu işlevlerin de daha rahat takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up Display yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunuyor.

Zengin Donanım Çeşitleri

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin en gelişmiş donanımlarıyla yollarla buluşuyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı, trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş asistanının içeriğine ek olarak genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durum Durdurma Asistanı ile Şeritte Tutma Asistanı da sunuluyor. Otomatik park özellikli Park Asistanı Plus ve Geri Sürüş Asistanı da isteğe göre alınabiliyor. En modern multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.