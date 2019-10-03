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CarNext.com, “Süper Cumartesi” ile 750 TL’lik yakıt hediye ediyor!

LeasePlan’ın yüksek kaliteli ikinci el araçlarını Avrupa çapında tüketicilerle buluşturduğu dijital platform CarNext.com, sunduğu avantajlarla fark yaratmayı sürdürüyor. Ekim ayında ise CarNext.com müşterilerinin yüzü Süper Cumartesi (Super Saturdays) kampanyası ile gülüyor. Kampanya kapsamında; İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren CarNext.com showroomlarını ay boyunca Cumartesi günleri ziyaret edip beğendiği aracı satın alan ya da o gün satın alma işlemlerini başlatan tüm müşterilere, 750 TL’lik yakıt kartı hediye ediliyor.

CarNext.com, “Süper Cumartesi” ile 750 TL’lik yakıt hediye ediyor!

LeasePlan’ın yüksek kaliteli ikinci el araçlarını Avrupa çapında tüketicilerle buluşturduğu dijital platform CarNext.com, sunduğu avantajlarla fark yaratmayı sürdürüyor. Ekim ayında ise CarNext.com müşterilerinin yüzü Süper Cumartesi (Super Saturdays) kampanyası ile gülüyor. Kampanya kapsamında; İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren CarNext.com showroomlarını ay boyunca Cumartesi günleri ziyaret edip beğendiği aracı satın alan ya da o gün satın alma işlemlerini başlatan tüm müşterilere, 750 TL’lik yakıt kartı hediye ediliyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:34
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CarNext.com, “Süper Cumartesi” ile 750 TL’lik yakıt hediye ediyor!

CarNext.com, Ekim ayında Süper Cumartesi (Super Saturdays) kampanyası ile CarNext.com showroomlarından 5, 12, 19 veya 26 Ekim tarihlerinde beğendiği aracı satın alacak olanlara 750 TL’lik yakıt kartı hediye ediyor. Kampanya; İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren CarNext.com showroomlarını Ekim ayı boyunca Cumartesi günleri ziyaret edip, araç satın alan ya da o gün satın alma işlemlerini başlatan tüm müşterilere sunuluyor.

Süper Cumartesi Kampanyası ile ilgili olarak http://www.carnext.com/tr-tr/super-saturdays/ adresinden bilgi alabilecek olan kullanıcılar, diledikleri takdirde sayfadaki formu doldurarak Ekim ayı içerisinde ziyaret edecekleri Cumartesi gününü de seçebiliyorlar.

CarNext.com’dan seç, showrooma gelsin!

Sunulan tüm ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı CarNext.com, 14 gün içerisinde iade garantisi ve herkes için sabit fiyat sunmasıyla ikinci ele yepyeni bir soluk getiriyor. Bununla beraber CarNext.com üzerinden beğendiği bir aracı yakından görmek isteyen kullanıcılar, İstanbul veya İzmir’deki showroomlara ilgilendikleri aracın transfer edilmesini isteyebiliyor. Öte yandan stokta bulunmayan bir ikinci el araç için CarNext.com üzerinden talep oluşturulup, araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor.

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